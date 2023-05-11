Миротворцы вывезли по Лачинскому коридору девять пациентов на лечение в Армению

11 мая 2023, 21:25

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Девять пациентов в критическом состоянии перевезены сегодня на лечение в специализированные медцентры Армении. Транспортировка прошла в сопровождении российских миротворцев, так как Международный комитет Красного Креста приостановил перевозку тяжелобольных и медикаментов после установки КПП в Лачинском коридоре, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении. С 26 по 29 апреля транспортировка больных организовывалась трижды, но теперь процесс вновь приостановлен. Лечение в Армении необходимо 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств, заявили власти непризнанной республики. Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, рассказали, что опасаются критического ухудшения здоровья и проблем с возвращением домой, если их выезд организуют миротворцы.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Девять пациентов в критическом состоянии были доставлены из Нагорного Карабаха в специализированные медицинские центры Республики Армения на машине скорой помощи в сопровождении российских миротворцев, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха. "Еще 21 пациент ожидает возможности перевозки и находится под наблюдением арцахских врачей, которые принимают все возможные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния их здоровья", - сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Так как "с 29 апреля из-за препятствий, созданных азербайджанской стороной, Международный комитет Красного Креста прекратил перевозку арцахских пациентов в Армению, пришлось прибегнуть к помощи российских миротворцев", "чтобы перевезти пациентов в медицинские учреждения Армении для спасения их жизней", отметило ведомство на своей странице в Facebook*.

Важно, чтобы транспортировка пациентов и медикаментов Красным Крестом "была восстановлена как можно раньше, без каких-либо препятствий и надзорного вмешательства со стороны азербайджанцев", подчеркивается в сообщении. "Это необходимое условие эффективного функционирования системы здравоохранения Арцаха”, - заявил Минздрав Нагорного Карабаха.

Красный Крест как международный гуманитарный посредник ведет диалог со всеми принимающими решения структурами, для возобновления транспортировки больных необходимо решить ряд вопросов, заявила 10 мая корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Ереванского офиса МККК Зара Аматуни. "Вопрос не стоит - продолжать деятельность или не продолжать, вопрос в том, чтобы проговорить определенные детали процедуры перевозки людей по коридору и прийти к общему пониманию", - сказала она. Аматуни отметила, что МККК занимался не только медицинской транспортировкой больных, но и помогал воссоединиться семьям, которые по разным причинам оказались разделены к началу блокады.

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