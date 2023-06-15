Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок

15 июня 2023, 15:16

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Азербайджанские пограничники после инцидента в Лачинском коридоре заблокировали проезд пациентам, которых Красный Крест вез на лечение в Армению, а также жителям Нагорного Карабаха, ехавшим в Горис при посредничестве российских миротворцев, сообщило сегодня правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения сообщила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник.

Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору, сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"25 больных и их родственников перевозились из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в Армению Международным комитетом Красного Креста, однако движение транспортных средств было запрещено на незаконном азербайджанском блокпосту, что вынудило их вернуться в Степанакерт. Кроме того, отменена пассажирская перевозка десятков человек по маршруту Степанакерт-Горис-Степанакерт, которую должны были осуществить российские миротворцы. Также было остановлено движение грузовиков российских миротворцев, направлявшихся в Горис с целью перевозки гуманитарных грузов", - говорится в сегодняшнем сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха.

Власти непризнанной республики отметили, что азербайджанский КПП, незаконно установленный в Лачинском коридоре "представляет собой большую опасность и препятствие в обеспечении свободного передвижения между Арцахом и Арменией". "Сегодняшний инцидент подтверждает наличие этих опасностей и препятствий и создает дополнительные угрозы для крайне ограниченного перемещения людей и грузов при помощи МККК и российских миротворцев с целью обеспечения острых гуманитарных потребностей народа Арцаха. Власти Арцаха вновь подтверждают свою позицию о том, что немедленно и безоговорочно без какого-либо вмешательства Азербайджана должен быть обеспечен режим Лачинского коридора, предусмотренный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, равно как и должно быть реализовано решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по этому вопросу", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Минобороны и МИД Азербайджана к 15.00 мск на своих сайтах и страницах в соцсетях не сообщали о запрете движения по Лачинскому коридору.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Азербайджан установил пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. Красный Крест после этого приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медицинские центры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 26 мая эти перевозки были возобновлены. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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