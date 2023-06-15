Армянский пограничник ранен в результате обстрела

15 июня 2023, 13:54

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В результате обстрела азербайджанскими военными армянских позиций в Сюникской области ранен один пограничник, сообщила погранслужба Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения сообщила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Кроме того, Минобороны Армении передало, что солдаты Азербайджана обстреляли позиции армянских военных в направлении села Тех.

В результате обстрела азербайджанскими военными армянских позиций в направлении села Тех в Сюникской области ранение получил служащий погранвойск Армении, сообщил сотрудник пресс-службы погранслужбы страны.

"О состоянии здоровья раненого пограничника будет дана дополнительная информация", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На 13.45 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно информации о ранении армянского пограничника.

Напомним, Азербайджан установил пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. Красный Крест после этого приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медицинские центры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 26 мая эти перевозки были возобновилены. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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