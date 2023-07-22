Жители Нагорного Карабаха не смогли вернуться домой по Лачинскому коридору

22 июля 2023, 20:10

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Группа женщин из Нагорного Карабаха попыталась проехать по Лачинскому коридору, чтобы вернуться домой. Однако им это не удалось, так как российские миротворцы не откликнулись на просьбу сопроводить карабахцев до азербайджанского КПП.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику. 21 июля вечером на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышло более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

Женщины из Нагорного Карабаха, среди которых были переселенцы из Гадрута, в сопровождении журналистов попытались пересечь мост Хакари и попасть к своим семьям. Они доехали до армянского поста, заранее, получив разрешение Службы нацбезопаности Армении, однако проехать дальше к самому мосту Хакари, где установлен азербайджанский КПП, им не удалось.

Сотрудники службы безопасности на армянском посту рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что дорога за их постом считается "нейтральной зоной", хоть и входит в суверенную территорию Армении, и въехать в эту зону возможно только в сопровождении российских миротворцев.

О том, что к мосту Хакари приехали граждане Нагорного Карабаха, желающие вернуться в свои дома, и журналисты, в том числе иностранные, сотрудники безопасности доложили российской стороне. Женщины простояли более четырех часов на армянском посту, но никто из миротворцев так и не подошел к ним.

Руководитель НПО "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян, одна из женщин, которая хотела поехать в Степанакерт, безуспешно попыталась связаться с Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в Степанакерте. "Встретить нас в "нейтральной зоне", проводить нас к мосту и дальше в наши дома - функция российских миротворцев, по регламенту, который они сами установили, и эту функцию они не выполняют. На протяжении этих 4-5 часов, что мы простояли на армянском посту в ожидании сопровождения РМК, мы увидели, что дорога не работает, за это время ни одна машина ни в какую сторону не проехала. Люди не могут попасть к своим семьям, грузы не перевозятся, Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") полностью блокирован", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Маргарита Карамян.

Она отметила, по подписанному президентом РФ Владимиром Путиным трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент должен обеспечить безопасность проезда автотранспорта, пассажиров, грузов по дороге, которую Азербайджан построил, как альтернативную прежнему Лачинскому коридору.

"Сейчас это не коридор, а дорога. Бердзорский (Лачинский - прим. "Кавказского узла") коридор был 30 лет признан международным сообществом. 26 лет в рамках МГ ОБСЕ шли переговоры о статусе Нагорного Карабаха, и Бердзорский коридор считался гуманитарным коридором, который не должен был быть поставлен под сомнение ни с какой стороны. Эту дорогу они построили для того, чтобы осуществлять вот такие диверсии против народа", - отметила она.

По ее словам, Азербайджан пытается показать, что "все нормально, КПП работает и армяне спокойно проезжают". "Сегодня наша задача - доказать обратное", - подчеркнула Карамян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян ранее опроверг заявления о беспрепятственном проезде жителей Нагорного Карабаха через КПП. Люди сталкиваются с необоснованными требованиями при проверке документов, требованием получать разнообразные разрешения, азербайджанские пограничники фиксируют данные людей, однако неизвестно, как эти данные могут использоваться. "Около 150 арцахцев находятся в городе Горис и давно ожидают возвращения, однако им въезд не разрешается. Кроме того, 34 умерших наших соотечественников в Ереване или других регионах Армении, чьи тела также не разрешают перевезти в Арцах", - сказал Степанян.

Карамян отметила, что блокада Нагорного Карабаха прежде всего - политический акт. "Это акт принуждения жителей Арцаха к интеграции в Азербайджан, стать гражданами Азербайджана, стать меньшинством в Азербайджане. Азербайджан игнорирует все международные документы, в том числе решение Международного суда ООН, обращения Госдепартамента, Евросоюза и т.д", - отметила Карамян.

По ее словам, с этим связано, что Нагорный Карабах отказывается от доставки грузов из Агдама."Мы не можем получить оттуда грузы, это будет означать, что мы согласны на интеграцию с Азербайджаном", - подчеркнула она.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, комментируя итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении, сообщил, что в ходе встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги и отметил важность поставок гуманитарной помощи через Агдам. Заявления о возможности гуманитарных перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана, указал бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Семья Маргариты Карамян из пяти человек (муж, сын, невестка и двое внуков) сейчас находятся в Степанакерте. Восьмой месяц они не могут увидеться. Она добавила, что Азербайджан поставил условие, что этой дороге могут проехать лишь на машине Красного Креста, тысячи семей разделены, люди не могут из Нагорного Карабаха попасть в Армению и поехать в обратном направлении.

Вместе с Маргаритой мост Хакари попыталась пройти жительница Нагорного Карабаха Аревик Хачатрян. Она не может попасть к себе домой уже восьмой месяц. Вместе с ней в Ереване осталась ее мама. "Я попыталась, при этом будучи уверена, что нас не впустят. Но если бы нас впустили на мост, я бы ни за что не показала бы свой паспорт и не позволила бы азербайджанским военным записать меня в своих каких-то списках. Это незаконный КПП, азербайджанцев не должно быть в этом коридоре ни на каком отрезке. А ширина коридора, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, пять километров", - отметила Хачатрян.

В составе группы журналистов был корреспондент Aliqmedia Влад Гагин. По его словам, цель поездки - проехать к азербайджанскому КПП. "Мы знаем, что больше 200 дней идет блокада Арцаха, куда никто не может попасть, я приехал посмотреть своими глазами, убедиться, что, действительно, не пускают. Мы остановились на армянском КПП и дальше ждем. Должны были связаться с российскими миротворцами, которые должны встретить нашу делегацию, но никакого ответа не получили. Мы убедились, что пускают, никакого коридора, никакой дороги здесь нет", - отметил Гагин.

Он добавил, что несколько часов стоит на дороге, по н никакие машины не проезжают. "Никакого трафика нет, и даже никто не пытается проехать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тысячи жителей Нагорного Карабаха ожидают возвращения домой

По данным правительства Нагорного Карабаха, на 21 июля около 1500 граждан проживают за счет государства в гостиницах Армении в ожидании возвращения домой. Около 3900 человек, включая 550 детей, записались и ожидают открытия коридора. Это те люди, которые состоят в тех или иных списках, однако число граждан Нагорного Карабаха, не сумевших вернуться на родину, в разы больше.

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване корреспонденту "Кавказского узла" также сообщили, что около 1500 студентов, обучающихся в зарубежных и армянских вуза хиз-за блокады не могут вернуться домой. Кроме этого, тысячи людей нигде не записались, но за свой счет - кто у родственников, кто у знакомых, кто по найму, ожидают возвращения на родину.

Согласно данным правительства Нагорного Карабаха, за 223 дня блокады ни один гражданин не смог беспрепятственно проехать Бердзорский коридор. При помощи Красного Креста выехали и въехали 2540 человек.

Остающиеся в Горисе карабахцы пожаловались на разлуку с семьями

Галя Алексанян остается в гостинице "Мина" в Горисе и не может вернуться в Степанакерт, к себе домой. Алексанян три месяца назад выехала из Нагорного Карабаха, чтобы поехать в Россию, навестить свою 91-летнюю мать, которая, в первую карабахскую войну стала беженкой и поехала к сыну. "Мама тяжело больна, три месяца назад, я смогла выехать на машине РМК, а 15 июня вернулась в Армению, но именно в этот день дорогу полностью закрыли, и я не смогла поехать, осталась здесь, в Горисе. Больше месяца я тут", - рассказывает женщина.

У Гали трое детей, все они, как и ее внуки, в Степанакерте. Дети работают, но купить ничего ен могут - нет продуктов. "Как весь арцахский народ, так и они", - сказала Алексанян.

Она записалась и в МККК, и у миротворцев. "Но дорога закрыта, никто за нами не приезжает, никто нас не отвозит. Нам ничего не говорят, мы просто встали в очередь", - отметила женщина.

"Когда говорю с внуками, говорят, бабушка, когда приедешь, привези всего нам. Но и этого не позволяют. На дороге, говорят, проверяют, не разрешают с собой ничего везти, позволяют только одну пачку сигарет, вещи не позволяют с собой брать. А я знаю, что там очереди за хлебом, нет фруктов, нет вообще продуктов, люди еле выживают. В селах, если что и есть, нет солярки, бензина, чтобы помочь городу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Алексанян отметила, что жители Нагорного Карабаха и Армении должны добиваться снятия блокады. "Знаю точно, что должны бороться. Мы можем оставаться голодными, без продуктов, но мы должны остаться в Арцахе, в наших домах, мы должны бороться, все армянство должно объединиться, мы должны воссоединиться с Арменией. Этого мы хотим", - говорит она.

Галя добавила, что ее внуки не покинут Арцах, об этом нет речи. "Мы никогда из нашего дома никуда не уедем. Мы не уйдем из Арцаха, мы не можем жить в другой стране", - сказала она.

31-летний Карен Шафирян вместе со своим отцом полтора месяца, как в Армении. Они выехали благодаря РМК в Ереван на лечение. После прохождения лечебного курса они поехали в Горис, чтобы вернуться домой, в Степанакерт, но дорога закрылась, их также разместили в гостинице "Мина". "Вообще никто ничего не говорит, мы каждый день ждем, что сегодня - завтра дорога откроется, но до сих пор никаких новостей", - рассказал Карен корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что его отец его смог записаться в Красном Кресте. "Его возраст подходит. Правила такие, что мужчинам от 18 до 55 лет не позволено проехать коридор ни в какую сторону. Несовершеннолетним и старше 55 лет до тотального закрытия коридора было дозволено".

Карена дома ждут двое несовершеннолетних детей. Одному восемь месяцев, другому четыре годика. "В семье двое мужчин, которые могут работать, и оба тут остались", - сказал он.

У Шафиряна в Степанакерте кондитерский цех, однако из-за блокады, когда стало невозможно привозить товары, в частности муку, сахар, масло, цех простаивает. Таким образом семья лишилась дохода. "Семья еле выживает, потому что в этих условиях, даже, если у тебя будут деньги, они ничем не помогут - нечего купить. В магазинах нет продуктов, ничего нет. Один майонез и кетчуп. Отсюда ничего не можем отправить из-за закрытой дороги", - говорит он.

Карен каждый день разговаривает с детьми. "Естественно, дети хотят сладкого. Но ситуация критическая, мы себя плохо чувствуем, что не можем поехать к ним. Заходим в магазин, и не можем ничего купить - кусок в горло не идет. Мне 31 год, я родился и вырос в Степанакерте, моя земля меня зовет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

17-летняя Яна вместе со своей мамой приехала в Армению на лечение, но вернуться им не удалось. Азербайджанцы закрыли дорогу, и они остались в Горисе, 12 июля их также разместили в гостинице "Мина". У Яны проблемы со слухом. Почти два месяца она ждала своей очереди, чтобы поехать в Ереван. "Я должна была срочно выехать к врачу, потому что они уходили в отпуск", - пояснила она.

Проблемы со слухом у нее с раннего детства. Ей поставили слуховой аппарат, и каждый месяц она приезжала в Армению на проверку. "Мама звонит постоянно, чтобы узнать, когда сможем поехать. У меня в Степанакерте младшая сестра, ей 2 годика, которая постоянно плачет, говорит, мама приезжай, но мы не можем поехать", - рассказала девушка.

Младшая сестра осталась дома с тетей. "Очень скучает, говорит, мама, когда ты приедешь, конфету хочу", - рассказала девушка.

Яна рассказывает, что они купили некоторые товары для дома, но сомневаются, что смогут повезти в Степанакерт, если дорога откроется. "Сестренке купили кукол. У меня еще и братик младший, которому восемь лет. Он тоже переживает, плачет. Там дефицит продуктов - нет хлеба, фруктов - ничего нет. Нет также других предметов первой необходимости, например, мыла, средство для мытья посуды и т.д.", - отметила она.

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