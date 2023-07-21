Ереванские активисты пригрозили акциями неповиновения в поддержку Нагорного Карабаха

21 июля 2023, 23:59

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Организаторы акции протеста в Ереване обвинили власти страны в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и пообещали начать 24 июля акции неповиновения с перекрытием дорог в столице.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику. Сегодня вечером на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышли более тысячи человек.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары.

Ереванские активисты призвали всех противников сдачи Нагорного Карабаха присоединиться к акциям неповиновения с 24 июля и перекрывать улицы в Ереване, сообщила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Общественного телевидения Арцаха Лиана Адамян.

Акции неповиновения были анонсированы после шествия, состоявшегося сегодня в Ереване. Перекрытие дорог активисты планируют начать с 8.30 утра в понедельник, а вечером того же дня они намерены собраться у памятника Мясникяну на новый митинг.

Протестующие требуют, чтобы власти Армении отказались от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. О готовности Еревана признать территориальную целостность Азербайджана с Нагорным Карабахом в составе заявлял ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, об этом 20 июля напомнил и глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"Единственное требование - чтобы армянские власти перестали говорить от имени Арцаха", - пояснила Лиана Адамян.

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