Протестующие в Ереване потребовали от России разблокировки Лачинского коридора

02 августа 2023, 23:30

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Карабахские активисты, побывавшие на встрече в российском посольстве в Армении, остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и ввести в зону карабахского конфликта миротворцев ООН. Ситуация в Нагорном Карабахе будет лишь ухудшаться, пока там действуют российские миротворцы, не имеющие мандата для обеспечения безопасности жителей, подчеркнул политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. На акции 31 июля у здания правительства Армении беженцы из Нагорного Карабаха заявили, что властям Армении следует приложить усилия для разблокировки Лачинского коридора. Участники акции протеста у здания правительства Армении 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН.

68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о Хачатряне.

Дочь Хачатряна заявила об отсутствии связи с отцом

Протестные акции прошли сегодня возле посольства России и Ереванского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК). Акцию у МККК организовала дочь задержанного азербайджанскими военными на мосту Хакари Вагифа Хачатряна, который на машине Красного Креста ехал в Ереван на операцию.

Вера Хачатрян заявила об отсутствии какой-либо информации о своем отце. Лишь 29 июля родственникам сказали, что Красный Крест посетил Хачатряна в одной из больниц Баку, при этом даже не указав, в какой именно больнице. Хачатрян заявила, что требует от Красного Креста организовать видеосвязь с отцом, чтобы убедиться, в каком он физическом и психическом состоянии. Она подозревает худшее из-за того, что такую связь им никто не обеспечивает.

Вера возложила ответственность и на Красный Крест, поскольку именно на их машине ее отец ехал в Ереван, и Красный Крест в ответе за его задержание. Она отметила, что задержание азербайджанскими пограничниками Рашида Бегларяна подтверждает, что "армяне Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") не могут жить под властью Азербайджана". "При любой возможности они нам навредят", - отметила Хачатрян.

1 августа военнослужащими государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Беглерян (азербайджанская погранслужба так приводит фамилию мужчины - прим. "Кавказского узла"), нарушивший межгосударственную границу. Армянский гражданин был задержан на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно, - прим. "Кавказского узла") Лачинского района, сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана. По предварительным данным правительства Нагорного Карабаха, Бегларян заблудился и попал на территорию, подконтрольную Азербайджану. Сегодня Армения подала запрос в ЕСПЧ о применении промежуточных мер для защиты прав задержанного. Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре, если он нарушил границу непреднамеренно.

Политолог счел ключевым для безопасности Нагорного Карабаха вопрос миротворцев

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжит ухудшаться, и это связано с присутствием там вместо международных миротворцев российских войск, не имеющих на это мандата, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

"Их нельзя называть миротворцами, это мистификация. На политическом уровне Россия поддерживает Азербайджан. Не было еще ни одного случая, чтобы в вопросах, касающихся захвата территорий, похищения людей, блокады и т.д. Россия пошла бы против Азербайджана, надавив каким-то образом на него", - отметил Гукасян, добавив, что Азербайджан в данном случае исполнитель этих преступлений.

Политолог считает нелогичной позицию руководства Нагорного Карабаха, которое своими заявлениями сводит все под требование мандата для российских войск, а общественность поддерживает эти власти. "Этот стокгольмский синдром приведет к безусловной трагедии. Народ Арцаха сейчас в роли наживки. Они должны потребовать отставки власти, должно быть избрано новое руководство, которое выступит за вывод российских войск из Арцаха и ввод международных миротворцев, выступит за возвращение ситуации в поле той повестки, которая была на переговорах, и которую поддерживает Евросоюз", - отметил Гукасян.

Карабахских активистов разочаровала встреча в посольстве России

Представители общественных организаций сегодня встретились с атташе России Александром Бугаевым в связи с ухудшающейся ситуацией в Нагорном Карабахе. Во встрече принимали участие председатель ОО "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян, председатель ОО "Во имя Гадрута" Левон Айриян, координатор Ассамблеи беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авагян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян. Встреча проходила на фоне протестной акции возле здания посольства России с требованием разблокировать Нагорный Карабах.

Встреча разочаровала представителей общественных организаций, так как была не с самим послом России в Армении Сергеем Копыркиным, а с атташе, который заявил, что он "всего лишь эксперт и на многие вопросы не мог ответить", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" переселенец из города Гадрут Нагорного Карабаха, председатель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян.

На встрече был поднят вопрос политики России в отношении армянского народа и в частности о том, что российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства в Лачинском коридоре. "За все это время российская сторона ни разу не сделала адресного заявления, обвинив Азербайджан в тех или иных действиях", - отметил Айрян.

Участники встречи, по его словам, поинтересовались, какими видит Россия отношения с Арменией в дальнейшем. Он добавил, что на многие вопросы не были даны ответы, среди них - позиция России в случае возможной армяно-азербайджанской войне в Сюнике.

В посольстве России попытались переложить всю вину за ситуацию на "прозападную позицию Никола Пашиняна", которая стала причиной "таких отношений между Москвой и Ереваном". "Мы сказали, что Пашинян не прозападник, это Россия придумала такое клише, чтобы всю вину свалить на армянскую сторону", - отметил Айрян.

Атташе предложил представить все предложения в письменном виде, сообщил активист. "У нас два требования: разблокировать в срочном порядке Лачинский коридор и предпринять конкретные шаги по признанию армянского Арцаха", - сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что ситуация в Нагорном Карабахе критическая, сообщила Мариам Авагян. "В посольстве поставили под сомнение возможности российских миротворцев. Казалось, они либо не могут разблокировать коридор, либо у них нет на это приказа. В самом начале блокады российским миротворцам нужно было отправить так называемых экоактивистов в Баку, и пусть они свои эковопросы поднимают там. А если Россия не способна на это, то она должна обратиться к правительству Армении, Франции, США и ООН, чтобы совместными усилиями спасти 120-тысячное население Арцаха", - отметила она.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Республика Арцах имеет свою субъектность, и ее непризнанность не имеет никакого значения, подчеркнула активистка. "На сегодняшний день у нас есть десятки тысяч беженцев из Арцаха", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Авагян добавила, что армянская дипломатия хромает, зачастую под давлением других стран, в особенности России, но невзирая ни на что Армения должна работать на всех уровнях, довести до мира истину.

Карабахский кризис - не гуманитарный, а политический, подчеркнула председатель общественной организации "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян. "Нас лишают наших прав, в том числе права на самоопределение, самооборону, и это становится серьезной проблемой, чему способствовало и заявление премьера Армении о признании территориальной целостности Азербайджана и о том, что, если в Арцахе начнется война, Армения не будет вмешиваться. Армянские власти, в нарушение Конституции страны пошли на национальное предательство", - отметила Карамян.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе.

Она добавила, что подобные заявления доказывают, что власти Армении не защищают интересы собственного народа, а обслуживают интересы других стран.

Карамян отметила, что после войны 2020 года Россия призвала армян Нагорного Карабаха вернуться в свои дома, пообещав, что будет гарантировать им безопасность и достойную жизнь. Однако вернув армян в Арцах, Россия начала вести кардинально другую политику, подчеркнула Карамян.

Россия, по ее словам, перешла на более жесткую политику в отношении армян. Она рассказала, что когда 21 июля попыталась проехать мост Хакари, не увидела на территории, которая по трехстороннему заявлению должна находиться под контролем российского миротворческого контингента ни одного российского миротворца. "Там мы не видели ни российских миротворцев, ни российской техники, один лишь российский флаг. Для нас уже ясно, что и эта дорога сдана Азербайджану, тому доказательство похищение жителей Арцаха Вагифа Хачатряна и Рашида Бегларяна", - отметила Карамян.

21 июля группа жительниц Нагорного Карабаха попыталась проехать из Армении по Лачинскому коридору, чтобы вернуться домой. Однако это им не удалось, так как российские миротворцы не откликнулись на просьбу сопроводить их до азербайджанского пункта пропуска. Безуспешная попытка вернуться в Нагорный Карабах из Армении по Лачинскому коридору позволила подвергнуть сомнению заверения Азербайджана в том, что коридор открыт для карабахцев, пояснили жительницы Нагорного Карабаха.

Маргарита Карамян обратила внимание на заявление Азербайджана о том, что "Рашид Бегларян незаконно пересек госграницу Азербайджана". Хин Шен, где живет Бегларян, находится на той дороге, которую контролирует Россия. "Значит, Азербайджан признает, что между ним и Арцахом существует граница", - отметила она.

Участница акции Наира Закарян - преподавательница в Ереванском медицинском университете. Об акции возле посольства России узнала из интернета. Закарян рассказала, что у нее много студентов из Нагорного Карабаха, которые не смогли за время блокады вернуться к себе домой. Многие их родственники уже имеют серьезные проблемы со здоровьем. "То, что происходит сейчас в Арцахе, то, что рассказывают мои студенты, как выживают их семьи, это настоящий Голодомор, но уже в 21-м веке, что недопустимо", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Закарян.

При этом Закарян считает, что при всем при этом ситуацию еще можно спасти. "Мы должны противостоять той войне, которая не закончилась и продолжается разными способами и методами, выбрать правильных сторонников", - отметила Закарян.

Она добавила, что, несмотря на заявления Пашиняна, если в Нагорном Карабахе начнутся активные военные действия, армянский народ не сможет отстраниться и спокойно смотреть, что там происходит. "Народ заставит власти Армении встать на защиту армянства", - заявила она.

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