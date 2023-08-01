Европейский суд потребовал от Азербайджана предоставить данные о Хачатряне

01 августа 2023, 16:26

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Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о задержанном на мосту Хакари Вагифе Хачатряне.

Как писал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана.

Практика срочных мер ЕСПЧ обусловлена рисками для жизни и здоровья и предполагает реакцию суда в течение одной-двух недель, рассказал "Кавказскому узлу" юрист Ара Казарян в связи с обращением Армении в ЕСПЧ по делу Вагифа Хачатряна.

Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 8 августа для представления информации о Вагифе Хачатряне. Азербайджан обязан предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о местонахождении Вагифа Хачатряна, об условии содержания, его состоянии здоровья, полученной медицинской помощи и возможностях его возвращения, сообщил сегодня Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

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