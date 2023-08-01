Дочь Вагифа Хачатряна дает интервью. Скришот видео https://alphanews.am/ru/dochy-plenennogo-vagifa-hachatryana-opr/

01 августа 2023, 16:26

Европейский суд потребовал от Азербайджана предоставить данные о Хачатряне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о задержанном на мосту Хакари Вагифе Хачатряне.

Как писал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна.  Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана.

Практика срочных мер ЕСПЧ обусловлена рисками для жизни и здоровья и предполагает реакцию суда в течение одной-двух недель, рассказал "Кавказскому узлу"  юрист Ара Казарян в связи с обращением Армении в ЕСПЧ по делу Вагифа Хачатряна. 

Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 8 августа для представления информации о Вагифе Хачатряне. Азербайджан обязан предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о местонахождении Вагифа Хачатряна, об условии содержания, его состоянии здоровья, полученной медицинской помощи и возможностях его возвращения, сообщил  сегодня Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

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Примечание:

"Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых", "Дочь Хачатряна призвала ООН помочь с его освобождением", "Уголовное дело по факту задержания Хачатряна возбуждено в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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