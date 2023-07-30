Армения обратилась в ЕСПЧ по делу Вагифа Хачатряна

30 июля 2023, 00:56

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Армения потребовала принять промежуточные меры в отношении Азербайджана после задержания на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор Вагифа Хачатряна.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении. Правозащитники назвали задержание Хачатряна нарушением международного гуманитарного права.

Армения подала заявление в Европейский суд по правам человека, требуя принять промежуточные меры в отношении Азербайджана по делу Вагифа Хачатряна, сообщила представитель Армении по международным делам Егише Киракосян на официальной странице в Facebook*.

«Касательно защиты прав Вагифа Хачатряна подал заявление в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана», - написал он, добавив, что о дальнейшем развитии ситуации сообщит дополнительно.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

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