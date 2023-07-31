Юрист объяснил срочность обращения Армении в ЕСПЧ по делу Хачатряна

31 июля 2023, 19:43

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Практика срочных мер ЕСПЧ обусловлена рисками для жизни и здоровья и предполагает реакцию суда в течение одной-двух недель, указал юрист Ара Казарян в связи с обращением Армении в ЕСПЧ по делу Вагифа Хачатряна. Студенты, требующие назвать виновных в нарушении прав Хачатряна, после встречи с представителем Красного Креста продолжили акцию протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана.

Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана. Дочь Вагифа Хачатряна сегодня на акции протеста у представительства ООН в Ереване призвала содействовать возвращению отца домой.

Юрист отметил особенности практики срочных мер ЕСПЧ

Срочные меры ЕСПЧ обычно связаны с рисками для жизни и здоровья и опасениями, что могут быть необратимые последствия, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист-международник Ара Казарян. "Срочные меры обычно связаны с рисками для жизни и здоровья. Это показатель, когда есть риски, что могут быть необратимые последствия. Скорее всего, Армения потребовала обеспечить [Хачатряну] необходимое лечение и уход. Именно поэтому Азербайджан госпитализировал Хачатряна", - сказал он.

По его словам, ЕСПЧ обычно принимает решение о применении срочных мер в течение 1-2 недель, в отдельных случаях - в течение недели. При этом то, что связано непосредственно с судебным разбирательством, выходит за полномочия ЕСПЧ.

"ЕСПЧ реагирует на нарушение прав человека. Дело усложняется, так как Азербайджан объявил об уголовном преследовании Хачатряна. Азербайджан должен обеспечить ему защиту через адвоката, которого пожелает Хачатрян. Его обязаны будут ознакомить с материалами уголовного дела", - сказал Ара Казарян.

Несколько десятков студентов сегодня заблокировали ереванский офис Красного Креста, потребовав от организации содействия в освобождении Вагифа Хачатряна. Они также потребовали встречи с руководителем представительства МККК.

Студенты остались недовольными встречей с представителем МККК

Встреча с главой армянской делегации МККК Тьерри Рибо была неэффективной, заявила корреспонденту «Кавказского узла» участница акции протеста студентов Амалия Закарян.

По ее словам, глава армянского офиса МККК заявил, что требования студентов выходят за рамки компетенции МККК, а публичные заявления еще более усугубят ситуацию. "Мы продолжим акцию до тех пор, пока не будет существенный результат. Мы должны продолжить давление. Сегодня похитили Вагифа [Хачатряна], завтра на его месте может оказаться любой из нас", - отметила участница акции.

В ходе встречи были представлены механизмы работы Красного Креста, пояснила глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни. "Мы, в частности, пояснили, что наша работа конфиденциальная, что МККК пытается найти решение, которое позволит возобновить нашу миссию. Все наши предложения мы представили властям Армении и Азербайджана", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, МККК находится на связи и с международными структурами, однако детали обсуждений также конфиденциальны. «Это специфика работы МККК», - пояснила Аматуни.

Принцип работы миссии МККК также не предусматривает вооруженное сопровождение, добавила она. «В случае угрозы МККК приостанавливает свою деятельность», - подчеркнула Аматуни.

Около 20 человек после встречи с представителем МККК продолжили акцию протеста и планируют остаться на ночь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции Тигран Галстян.

По его словам, активисты требуют назвать виновника нарушения международного права, по чьей вине был похищен Вагиф Хачатрян. Активисты целый день блокировали входы в офис армянской делегации МККК, и не исключают, что с утра вновь заблокируют входы и не пустят сотрудников в офис, сказал Галстян.

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