Дочь Хачатряна призвала ООН помочь с его освобождением

31 июля 2023, 13:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дочь жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, задержанного азербайджанскими силовиками, на акции протеста у представительства ООН в Ереване призвала организовать его возвращение домой.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна, а Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана.

Дочь Хачатряна Цовинар рассказала, что ее отец ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли его в неизвестном направлении.

Дочь Вагифа Хачатряна Вера вышла сегодня на протестную акцию около офиса ООН в Ереване с требованием вернуть ее отца домой. В комментарии журналистам она пояснила, что последние три года живет в Джермуке как переселенка из Кашатагского района Нагорного Карабаха, а вся ее семья живет в Нагорном Карабахе, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Веры Хачатрян, ее сестра сопровожадала отца в Ереван для проведения ему операции на сердце. "Когда они подошли к азербайджанскому КПП, забрали паспорта пассажиров, его паспорт не вернули. Сказали, что отец должен пройти медосмотр азербайджанских медиков, затем заявили, что на 10 минут должен пройти в другой кабинет для допроса. А когда сотрудник МККК возразил и сказал: "Допрашивайте при нас", - азербайджанцы пригрозили, что применят силу. Его посадили в машину и повезли в неизвестном направлении", - рассказала Хачатрян.

Она добавила, что до сих пор никому из членов семьи не удалось установить связь с отцом. "У нас нет от отца никакой информации, только прочли, что он в одной из больниц Баку", - сказала она.

МККК 29 июля сообщил в Twitter, что представители организации, в том числе врач, посетили Вагифа Хачатряна и дали ему возможность связаться с его семьей.

Обвинения Азербайджана в отношение ее отца "абсолютно не соответствуют действительности", заявила дочь Хачатряна. "Распространили фотографии якобы моего отца в молодости. На фотографии не мой отец, я не знаю, кто этот мужчина", - сказала она.

Вера Хачатрян требует от ООН, которая, как она отметила, имеет рычаги влияния по всему миру, найти ее отца, узнать о его состоянии и вернуть его домой. "То же требование к Красному кресту. Как привезли и сдали азербайджанцам, пусть так и вернут его. Он не преступник", - заявила женщина.

Она также обратилась к Генпрокуратуре Азербайджана, призвав уточнить распространяемые ими сведения о Вагифе Хачатряне. "Мой отец никаких преступлений, которые ему вменяет Азербайджан, не совершал", - сказала она.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.