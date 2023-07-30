Степанакерт призвал мировое сообщество отреагировать на задержание Хачатряна

30 июля 2023, 05:51

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Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана по задержанию Вагифа Хачатряна и блокировке Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники назвали задержание азербайджанскими военными жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна нарушением международного гуманитарного права, Армения обратилась по этому поводу в ЕСПЧ, а участники акции протеста в Степанакерте призвали вернуть Хачатряна домой. По факту задержания Хачатряна СНБ Нагорного Карабаха возбудила уголовное дело.

Азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха потребовал от Международного комитета Красного Креста дать «правовую оценку» действиям азербайджанских военных, так как «Вагиф Хачатрян является лицом, находящимся под международной гуманитарной защитой».

Для защиты прав Хачатряна омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал «предпринять все действия по возвращению Вагифа Хачатряна в Арцах (Нагорный Карабах), вытекающие из мандата МККК, обеспечить защиту прав Вагифа Хачатряна до его возвращения, исключить пытки и бесчеловечное обращение с ним».

«Представить международным организациям и правительствам отдельных государств факты о похищении Азербайджаном гражданина Республики Арцах (Нагорный Карабах) и преступлениях, систематически совершаемых против народа Арцаха (Нагорного Карабаха), преследующих неоспоримую цель этнической чистки и геноцида, с целью обеспечения необходимого международного давления на Азербайджан. Международные организации должны взять за основу предостережение, озвученное МККК и рядом международных правозащитных организаций по поводу масштабных нарушений прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана, применить принудительные и карательные меры, чтобы заставить Азербайджан выполнять свои международные обязательства», - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он подчеркнул, что «Лачинский коридор, который также включает в себя мост Хакари, согласно Трёхстороннему заявлению от 2020 года, находится под контролем российских миротворческих сил». «Похищение Вагифа Хачатряна произошло в нескольких метрах от опорного пункта российского миротворческого контингента, расположенного на мосту Хакари, который не предпринял шагов для предотвращения его похищения. Принимая во внимание тот факт, что Лачинский коридор считается территорией, находящейся под контролем российских миротворцев, а Российская Федерация является гарантом выполнения положений Трёхстороннего заявления, Российская Федерация должна предпринять все действия для возвращения Вагифа Хачатряна в Арцах (Нагорный Карабах) и восстановления полного контроля над Лачинским коридором с целью предотвращение повторения случаев похищения граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана», - говорится в заявлении офиса омбудсмена.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха прокомментировало задержания Хачатряна. В заявлении ведомства говорится, что «в случае попадания Арцаха (Нагорного Карабаха) под контроль Азербайджана армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) практически не имеют шанса на выживание и достойное обращение».

«Похищение гражданского лица является очередным примером государственной политики Азербайджана по широкомасштабным и систематическим нарушениям прав жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) и прямым следствием установления незаконного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, который стал инструментом политики запугивания армян Арцаха (Нагорного Карабаха), ущемления их прав и достоинства, а также оправданием для совершения военных преступлений», - говорится в заявлении ведомства.

МИД Нагорного Карабаха потребовал «от вовлеченных международных акторов, в том числе МККК, принять срочные и действенные меры, чтобы немедленно освободить и вернуть на родину похищенного гражданина и положить конец преступлениям против человечности, совершаемым Азербайджаном против граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), а также предотвратить превращение этих правонарушений в преступление геноцида».

«Настаиваем, чтобы вопрос, продолжающейся уже почти восемь месяцев незаконной блокады, осуществляемой в рамках государственной политики Азербайджана по уничтожению народа Арцаха (Нагорного Карабаха) как такового, был незамедлительно рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН. Обращаемся к Международному Комитету Красного Креста как к единственной международной организации, присутствующей на месте и наделенной соответствующим международным мандатом, с настоятельным призывом выразить свою публичную позицию и представить международному сообществу и, в первую очередь, странам-членам Совета Безопасности ООН подробную фактическую и юридическую информацию относительно ситуации в Арцахе (Нагорном Карабахе) и действий Азербайджана», - пишет ведомство.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян направил письмо ведущему специалисту в области международного права, бывшему генпрокурору Международного уголовного суда, преподавателю Гарвардского и Йельского университетов Луису Морено Окампо с просьбой предоставить экспертное мнение о том, соответствует ли усугубление блокады Нагорного Карабаха признакам преступления геноцида. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

В письме Арутюнян попросил "экспертного мнения о нынешнем положении 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе".

«Учитывая ваш опыт работы в качестве Генпрокурора Международного уголовного суда (2003–2012 годы), в частности в деле о выдаче ордера на арест президента Судана за геноцид, было бы полезно, если бы вы могли предоставить нам необходимую информацию и мнение. Мы хотели бы узнать ваше мнение по следующим трем вопросам: а) можно ли считать блокаду нашего народа со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года, и особенно блокирование поставок всех видов гуманитарной помощи в Нагорный Карабах с 15 июня 2023 года, преступлением геноцида? б) обладает ли Международный уголовный суд юрисдикцией в отношении этого вопроса? в) кто может нести личную ответственность за это преступление? Пожалуйста, рассматривайте это как срочную просьбу ввиду ухудшения гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в моей стране и постоянно увеличивающихся страданий моего народа» - говорится в письме к эксперту.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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