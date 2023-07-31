Студенты заблокировали офис Красного Креста в Ереване

31 июля 2023, 10:48

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Несколько десятков студентов сегодня заблокировали ереванский офис Красного Креста, потребовав от организации содействия в освобождении жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, задержанного ранее азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин".

Как сообщал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна.

Сегодня рано утром несколько десятков студентов различных вузов Армении начали акцию протеста около ереванского офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК), заблокировав его. Участники протеста скандируют "Свободу Вагифу Хачатряну", передал Aysor.am.

"Наше требование – встреча с главой МККК, созыв пресс-конференции в Женеве, всем необходимо сообщить о том, что из-под их непосредственного контроля был украден человек, иначе они согласятся с тем, что произошло в субботу", – привел News.am слова одного из протестующих.

Красный Крест должен рассказать мировому сообществу о нарушениях прав Нагорного Карабаха, который продолжает оставаться в блокаде, заявил другой участник акции. "Для кого ваш мандат, как не для народа, голодной и лишенной детства ребятни, молодежи, лишенной элементарных прав и находящейся вдали от своих семей?" – задался он вопросом.

Напомним, дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении.

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна, а участники акции протеста в Степанакерте призвали вернуть Хачатряна домой. Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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