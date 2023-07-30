Баку отверг обвинения Еревана в связи с задержанием Хачатряна

30 июля 2023, 15:03

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МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения со стороны МИД Армении в нарушении международного гуманитарного права в связи с задержанием Вагифа Хачатряна. Азербайджан продолжит добиваться наказания причастных к военным преступлениям, заявило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой.

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна, а участники акции протеста в Степанакерте призвали вернуть Хачатряна домой. Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана.

МИД Азербайджана прокомментировал заявление МИД Армении по поводу задержания Вагифа Хачатряна, назвав необоснованными претензии армянской стороны, сообщает сегодня АПА. "МИД Армении продолжает заниматься политическими манипуляциями, стремясь ввести в заблуждение международную общественность и уклониться от выполнения своих обязательств в связи с задержанием Вагифа Хачатряна... Претензии армянской стороны к нашей стране по данному вопросу являются необоснованными", - цитирует комментарий ведомства агентство.

В международном гуманитарном праве "нет ограничений, препятствующих принятию надлежащих мер в отношении военных преступников", заявил МИД Азербайджана. "Азербайджанская сторона за последние 30 лет неоднократно открыто заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, эти лица объявлены в международный розыск и в рамках следственных мероприятий в соответствии с законодательством страны и международной практикой будут продолжены меры по привлечению их к ответственности", - цитирует заявление министерства Trend.

Армянская сторона "вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, в том числе геноциде, в отношении азербайджанцев в течение почти 30-летнего периода оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности", заявил МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что, поскольку Вагиф Хачатрян ехал в Армению для лечения, "было обеспечено его помещение в медицинское учреждение в Баку и ему была оказана необходимая медицинская помощь", говорится в публикации.

Напомним, дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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