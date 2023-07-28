Жительницы Нагорного Карабаха разъяснили значение попытки пройти по Лачинскому коридору

28 июля 2023, 12:37

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Безуспешная попытка вернуться в Нагорный Карабах из Армении по Лачинскому коридору позволила подвергнуть сомнению заверения Азербайджана в том, что коридор открыт для карабахцев, указали жительницы Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля группа жительниц Нагорного Карабаха попыталась проехать из Армении по Лачинскому коридору, чтобы вернуться домой. Однако это им не удалось, так как российские миротворцы не откликнулись на просьбу сопроводить их до азербайджанского пункта пропуска.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года. 23 апреля на мосту Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В непризнанной республике возник острый дефицит топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта. Степанакерт считает новый КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Жительницам Нагорного Карабаха удалось развенчать заявления Азербайджана о том, что дорога открыта, считает руководитель НПО "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян, которая 21 июля попыталась перейти мост Хакари и попасть в Степанакерт к своей семье.

"То, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев на весь мир заявляет, что дорога открыта и армяне могут спокойно проезжать к себе домой, является блефом. Неудачная попытка также доказала то, что российские войска не выполняют свою миссию", - сказала Карамян корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что, поскольку дальше армянского поста армянская сторона не может обеспечить безопасность, эту функцию должна была выполнить российская сторона на нейтральной полосе. "Мы должны были договориться с российской стороной, они должны были подъехать к нейтральной полосе и дальше обеспечить уже нашу безопасность", - сказала Карамян.

Кроме этого, по ее словам, попытка вернуться домой показала Западу реальную картину. "Застрявшая в Бердзорском коридоре (Бердзор – армянское название Лачина. – Прим. "Кавказского узла") колонна с гуманитарным грузом в свою очередь лишний раз доказывает, что Россия с Азербайджаном договорились не впускать Запад в регион", - высказала мнение Маргарита Карамян.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. На следующий день стало известно, что машины с этим грузом все еще ожидают въезда в Нагорный Карабах. Попытка Еревана доставить гуманитарный груз без согласования с Баку является посягательством на территориальную целостность Азербайджана, заявил МИД Азербайджана.

"Сейчас каждая сторона будет решать свои вопросы. Азербайджан сейчас будет надавливать на то, чтобы через Акна (Акна – армянское название Агдама. – Прим. "Кавказского узла") перевезти этот груз, Россия не захочет, чтобы дорога через мост Хакари открылась, потому что она потеряет единственный рычаг давления на власти Арцаха (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и Армении. Запад захочет, чтобы вместе с этим грузом наблюдатели ЕС заехали в Арцах, чтобы убедиться, что груз доехал до конца, что неприемлемо как для Азербайджана, так и для России", - отметила Маргарита Карамян.

По ее мнению, армянская сторона "должна сделать все возможное, чтобы Арцах имел дорогу, связывающую с Арменией". "Без этой "пуповины" у Арцаха не может быть будущего", - сказала Карамян.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, комментируя итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении, сообщил, что в ходе встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги и отметил важность поставок гуманитарной помощи через Агдам. Заявления о возможности гуманитарных перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана, указал бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Жительница Нагорного Карабаха Аревик Хачатрян, которая 21 июля также попыталась вернуться домой в Степанакерт, подтвердила, что главной их целью было "доказать всему миру", что Азербайджан "держит в заложниках 120 тысяч людей в Арцахе и морит их голодом, десятки тысяч арцахцев не могут попасть к себе домой".

По ее мнению, эта цель достигнута. "В зависимости от дальнейшей ситуации мы подумаем, к каким действиям можно прибегнуть. Для нас не столь важно, чтобы груз был доставлен в Арцах, несмотря на критическую ситуацию ситуации, сколько чтобы коридор вернул свою функцию, чтобы был убран незаконно установленный азербайджанский КПП, и чтобы Арцаху вернули связь с матерью-Арменией", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хачатрян.

Красный Крест сосредоточен исключительно на перевозке пациентов из Нагорного Карабаха на лечение в Армению и обратно, а другие перевозки людей не осуществляет "уже не первый месяц", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

"За восемь месяцев мы повезли свыше 600 пациентов. Также в рамках программы воссоединения семей МККК осуществлял операцию с учетом определенных критериев - возрастная категория, семейные особенности, разлучение матери с детьми. Ни один человек из этой категории за последние пару месяцев не смог вернуться домой", - отметила Аматуни.

Связаться с Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Степанакерте корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ, адвокат Артак Зейналян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" подчеркнул серьезные нарушения прав жителей Нагорного Карабаха. По его словам, в ЕСПЧ направлены уже сотни исков, связанных с проблемой Нагорного Карабаха в целом и с нарушениями прав человека, начиная с 2016 года, защищаются интересы тысячи людей.

Принятых решений пока нет, поскольку сам судебный процесс очень долгий, сообщил Зейналян, не уточнив число жалоб, связанных с блокадой Нагорного Карабаха. "Но они уже преодолели самый важный этап в ЕСПЧ. Ценность решения ЕСПЧ не в материальной компенсации за нематериальный ущерб, а в признании факта нарушения прав человека. Важно зафиксировать этот факт и получить заявление, что нарушены права человека, гарантированные Конвенцией", - сказал Зейналян.

Напомним, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян ранее опроверг заявления о беспрепятственном проезде жителей Нагорного Карабаха через КПП. По его данным, люди сталкиваются с необоснованными требованиями при проверке документов, требованием получать различные разрешения, азербайджанские пограничники фиксируют данные людей, однако неизвестно, как эти данные могут использоваться. "Около 150 арцахцев находятся в городе Горис и давно ожидают возвращения, однако им въезд не разрешается", - сказал Степанян.

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