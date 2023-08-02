Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре

02 августа 2023, 19:54

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Судьба задержанного азербайджанскими пограничниками Рашида Беглеряна будет зависеть от итогов расследования, однако не исключено его освобождение от ответственности и возвращение на родину, если выяснится, что он нарушил границу между Азербайджаном и Арменией непреднамеренно, заявили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащими государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Беглерян, 1962 года рождения, нарушивший межгосударственную границу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ГПС Азербайджана. Армянский гражданин был задержан на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно, - прим. "Кавказского узла") Лачинского района, уточнили в ведомстве. По данному факту проводится расследование, отметили в погранслужбе. По предварительным данным, Бегларян (армянская сторона так приводит фамилию мужчины - прим. "Кавказского узла"), заблудился и попал на территорию, подконтрольную Азербайджану, сообщил инфоштаб Нагорного Карабаха.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нарушение государственной границы Азербайджана является уголовно наказуемым деянием и влечет предусмотренную законом ответственность, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений" Ахмед Аббасбейли.

Он отметил, что незаконное пересечение границы наказывается по ст. 318 УК Азербайджана (часть 1 статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 манатов (120-300 долларов США) либо лишением свободы на срок до двух лет). Нарушитель привлекается к ответственности независимо от того, в каком направлении он незаконно пересекал границу из Азербайджана или в Азербайджан, указал Аббасбейли.

Единственный погранично-пропускной пункт на границе между Азербайджаном и Арменией находится на мосту Хакари в Лачинском районе. Село Забух, которое перешло под контроль азербайджанской армии год назад, находится примерно в 5 километрах севернее КПП у самой границы с Арменией. Граница там охраняется азербайджанскими пограничниками. "Сейчас в селе строятся новые дома для возвращения азербайджанского населения", - отметил Аббасбейли.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Российские аналитики в 2022 году объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они. Жители Бердзора и сел Лачинского коридора вынуждены были покидать свои дома в спешке. По меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехало, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

В отношении задержанного, как и во всех других случаях нарушения границы будет проведено расследование и в зависимости от итогов принято решение в рамках азербайджанского законодательства. У Государственной пограничной службы есть полномочия проводить следственные действия, подчеркнул Аббасбейли. "Если в ходе расследования возникнут подозрения, что задержанный совершил и другие преступные действия, к примеру, был причастен к диверсионно-подрывной деятельности, или контрабанде, незаконному обороту наркотиков, то дело может быть передано в другое профильное ведомство", - сказал Аббасбейли.

Он отметил, что во всех случаях с задержанием граждан Армении или лиц армянской национальности азербайджанская сторона строго соблюдает их права. "Они обеспечиваются адвокатами, к ним оперативно допускаются представители Красного Креста, обеспечивается через них связь с родными, над ними проводятся открытые судебные процессы”, - заявил Аббасбейли.

Что касается утверждений армянской стороны о том, что Беглерян заблудился, то, по словам правозащитника, "это не освобождает его от ответственности". "Двое азербайджанских солдат заблудившись оказались на территории Армении и их там обвинили в тяжких преступлениях и приговорили к длительным срокам лишения свободы. Конечно, азербайджанская сторона не будет действовать «симметрично», но соответствующее законодательству расследование будет проведено и на основе его итогов дана правовая оценка действиям Беглеряна", - отметил Аббасбейли.

По его словам, пребывание нарушителя в состоянии алкогольного опьянения, как пишут армянские СМИ, также не освобождает от ответственности, более того это считается отягчающим обстоятельством. В случае установления психического расстройства задержанный может быть помещен на принудительное лечение или же возвращен в семью. "В любом случае, в ходе расследования будут учитываться все обстоятельства. Его (Беглеряна) ситуация отличается от дела Вагифа Хачатряна, который был объявлен в розыск за совершение тяжких военных преступлений. Если Беглерян не совершил других преступных деяний и только нарушил границу, то, итоговое решение может быть принято в зависимости от целей нарушения им границы. Его цели не были злонамеренными, он может рассчитывать на снисхождение", - сказал Аббасбейли.

68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о Хачатряне.

Судьба Беглеряна будет решаться в зависимости от итогов расследования, считает руководитель центра "Женщина, мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана Диляра Эфендиева.

"Сейчас проводится расследование. Все будет зависеть от того, с какой целью он нарушил границу. Если он действительно заблудился, то его могут освободить и вернуть. После войны 2020 года было немало случаев, когда армянские жители оказывались на подконтрольной азербайджанской стороне территории и потом их возвращали. Просто в данном случае, задержанный перешел не линию соприкосновения войск, а границу. Но опять-таки, если у него не было злонамеренных целей, его могут отпустить", - сказала Эфендиева.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить промежуточную меру в отношении Азербайджана относительно защиты прав Рашида Бегларяна, сообщило сегодня агентство "Новости Армения" со ссылкой на сообщение офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам.

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