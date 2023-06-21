Азербайджанский военный приговорен в Армении к 20 годам заключения

21 июня 2023, 17:02

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Суд в Армении приговорил азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова к 20 годам лишения свободы по делу о незаконном переходе границы и убийстве сторожа в Капане.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд в Армении продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военного Гусейна Ахундова, обвиняемого в незаконном переходе границы, хранении оружия и убийстве сторожа комбината в Капане. Общественный защитник Ахундова заявил, что он признал вину.

10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

Азербайджанский военнослужащий, перешедший государственную границу, Гусейн Ахундов получил длительный срок лишения свободы. Капанский суд приговорил Ахундова, пересекшего 10 апреля армяно-азербайджанскую государственную границу, к 20 годам лишения свободы. Ахундов был признан виновным в убийстве сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината 56-летнего Айрапета Меликсетяна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием. МИД Азербайджана раскритиковал приговор Бабирову.

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