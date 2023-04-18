Азербайджанский военный обвинен в убийстве армянина в Капане

18 апреля 2023, 22:16

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Азербайджанский военный Гусейн Ахундов, перешедший государственную границу Армении, обвиняется в убийстве сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных на границе в Нахичеванской автономной республике с Арменией. Одного из них задержали армянские сельчане, второй (Гусейн Ахундов) был задержан 13 апреля. У Ахундова нашли мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. Следственный комитет Армении заявил в тот же день, что "на данном этапе" не имеет сведений о причастности азербайджанского военного к убийству сотрудника комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия

13 апреля в интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян. В тот же день были опубликованы видеокадры избиения задержанного. Власти Азербайджана потребовали расследовать избиение солдата.

Гражданину Азербайджана Гусейну Ахундову предъявлено обвинение в убийстве 57-летнего сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Согласно версии ведомства, Гусейн Ахундов 12 апреля дошел до поста охраны ЗММК и выстрелил в охранника комбината из имевшегося у него автомата, убив мужчину. Забрав телефон охранника, сигареты и зажигалку, он попытался завести машину, но не не смог этого сделать и убежал с места преступления.

Уходя, Ахундов записал на украденный телефон сторожа видеообращение со словами, что они "добрались до Армении и обезглавили от 400 до 500 армян", говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети и отправился в направлении села Ачанан Сюникской области Армении, где 13 апреля его поймали местные жители, обезвредили и передали правоохранительным органам.

Статья об убийстве по мотивам ненависти, национальной нетерпимости и вражды дополнила ранее предъявленное Гусейну Ахундову обвинение в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде огнестрельного оружия или иных предметов военного назначения, а также незаконном обороте оружия.

Мать Ахундова ранее рассказала "Кавказскому узлу", что сыну оставалось служить всего пять месяцев.

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