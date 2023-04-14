Власти Азербайджана потребовали расследовать избиение задержанного в Армении солдата

14 апреля 2023, 16:40

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Избиение задержанного военнослужащего недопустимо и противоречит нормам международного права, заявили власти Азербайджана и представители посольств ЕС, США и Великобритании, комментируя видеозапись пыток над Гусейном Ахундовым. Мать Ахундова рассказала "Кавказскому узлу", что сыну оставалось служить всего пять месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами. Второго военного нашли и задержали только 13 апреля. У второго азербайджанского военного, задержанного в Армении после перехода границы, Гусейна Ахундова, обнаружен мобильный телефон сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, убитого на сторожевом посту предприятия.13 апреля интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян.

Никол Пашинян 12 апреля заявлял, что солдаты сбежали со своих позиций и перешли границу из-за унижений со стороны сослуживцев. Азербайджанские источники назвали имена задержанных в Армении - это военнослужащие Минобороны Азербайджана Агшин Бабиров 2004 года рождения и Гусейн Ахундов 2003 года рождения, пишет Haqqin.az.

Мать Гусейна Ахундова Шалала Ахундова рассказала, что семья живет в Апшеронском поселке Мехдиабад. По ее словам, Гусейн намеревался после срочной службы остаться в армии, кроме него в семье две сестры. Гусейн женат, с девяти лет работает, до призыва в армию был рабочим, таскал камни, обеспечивал свою семью. До завершения срочной службы Гусейну Ахундову осталось пять месяцев, рассказала Шалала Ахундова корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Минобороны Азербайджана с просьбой спасти Гусейна. По ее словам, МККК обещал заняться и вернуть сына в страну. Ее муж срочно выехал в Нахичевань, где проходил срочную службу сын.



В Баку срочно приняты дипломатические меры спасения военнослужащих, сообщили в парламенте страны. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала расследовать пытки и насилие Армении в отношении двух азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на границе несколько дней назад. Международные организации должны расследовать рассматриваемое насилие и дать ему надлежащую оценку, сообщила пресс-служба парламента Азербайджана.

На одном из видео, опубликованном, в частности в издании "Панорама" 13 апреля мужчина в военной форме лежит на земле у автомобиля, руки у него связаны. Около него стоят и переговариваются несколько мужчин, лиц которых не видно на видеозаписи, один из них бьет человека в военной форме ногой в лицо. Также в публикации приведены фотографии, на которых человек в военной форме стоит у машины со связанными руками, на его лице заметны кровоподтеки.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу пыток задержанного азербайджанского солдата в Армении. Обращаясь к международным организациям, омбудсмен призвала их отреагировать и призвать Армению соблюдать требования международного права. Она также потребовала от представительства Международного комитета Красного Креста в Армении срочно навестить азербайджанских военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии.

Она напомнила , что согласно III Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", с лицами, непосредственно не участвующими в боевых действиях, во всех случаях следует обращаться гуманно, а военнопленные всегда должны быть защищены, в частности, от насильственных действий, угроз.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что задержанных военных "жестоко избили и подвергли пыткам. Такое обращение противоречит международному гуманитарному праву, абсолютно недопустимо и должно быть осуждено на международном уровне", - написал Гаджизаде в своем Twitter.

Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по факту пыток пленного солдата. Генеральная прокуратура обратится в соответствующие органы зарубежных стран и будет сотрудничать с международными организациями для наказания лиц, совершивших противоправные действия в отношении граждан Азербайджана, сообщило ведомстве.

Международный комитет Красного Креста осведомлен о задержании двух азербайджанских военных в Армении, сообщила глава отдела по общественным связям Бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова. "Мы в контакте с семьями и соответствующими структурами и наша цель, как можно скорее навестить удерживаемых лиц", - подчеркнула представитель МККК.

Обеспокоенность в связи с задержанием в Армении азербайджанских солдат выразили представители посольств. "Соединенные Штаты обеспокоены видеозаписью, на которой запечатлено насилие в отношении азербайджанского солдата в Армении. Мы настоятельно призываем Азербайджан и Армению решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров", — говорится в сообщении посольства США на странице в Facebook*.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Оулд назвал ужасающими кадры насилия в отношении азербайджанского военного. "Ужасно видеть распространившиеся видеокадры насилия в отношении азербайджанского солдата. Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Для достижения устойчивого мира в регионе подобные случаи должны быть осуждены", - написал посол на своей странице в Twitter.

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Питер Михалко назвал прискорбным жестокое обращение с задержанным азербайджанским солдатом. "Важно, чтобы со всеми заключенными обращались в соответствии с международным гуманитарным правом", - написал он в Twitter.

Следком Армении 13 апреля сообщил, что следствие не имеет доказательства причастности азербайджанского военного к убийство сотрудника комбината в Зангезуре. "У следствия на данном этапе нет никаких улик в причастности азербайджанца/ев к убийству сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК)", - привело слова пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гора Абраамяна Arminfo.

Слова Следственного комитета Армении "на данный момент", настораживают, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Адалят Вердиев. "Не исключено, что на азербайджанского солдата "навесят" множество нераскрытых преступлений", - предположил он.

Офицер в отставке Вердиев считает, что Международный Красный Крест обязан срочно встретиться с пленными и привести оттуда их письма родным, написанные от руки. Минобороны Азербайджана должно предупредить Ереван о том, что если в течение двух суток наши солдаты не будут освобождены и возвращены, азербайджанская армия начнет ответные военные меры, предварительно прекратив все контакты с Международным Красным Крестом, Арменией и Нагорным Карабахом, отметил он.

Полиция Армении передала Службе национальной безопасности Армении задержанного 13 апреля азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, сообщило сегодня агентство "Спутник Армения" со ссылкой на пресс-службу СНБ Армении. На сайте СНБ Армении к 16.30 мск не содержится информации об этом.

Официальные лица к 16.30 мск не предлагали провести обмен задержанных азербайджанских солдат на удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.

По данным армянских властей, в Азербайджане остаются 33 пленных военнослужащих. Правозащитники считают, что пленных не менее 80 человек. Официальный Баку признал число пленных, озвученное властями Армении. Международный комитет Красного Креста периодически посещает армянских военнопленных, однако не дает информации об их точном количестве.

"Кавказский узел" также писал, что власти Армении ранее заявляли о случаях насилия над пленными военными, которые удерживались в Азербайджане.

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