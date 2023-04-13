Число армянских пленных в Азербайджане остается предметом споров

13 апреля 2023, 13:59

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По данным армянских властей, в Азербайджане остаются 33 пленных военнослужащих. Правозащитники считают, что пленных не менее 80 человек. Официальный Баку признал число пленных, озвученное властями Армении. Международный комитет Красного Креста периодически посещает армянских военнопленных, однако не дает информации об их точном количестве.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении. Он предложил привлечь международное сообщество к их возвращению. В июле Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его продолжить диалог с Арменией и отпустить всех оставшихся армянских военнопленных.

19 января 2022 года Следком Армении заявил о 3809 погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Еще 220 числятся пропавшими без вести, сообщило ведомство.

За 11 месяцев домой вернулись шестеро солдат

В мае 2022 года Ереван заявил о 39 пленных солдатах, по данным властей Армении на начало текущего года в плену в Азербайджане находились 33 армянских военных, сообщила 19 января Panorama.am. С тех пор не поступало новых данных о возвращении пленных.

Но при этом власти Азербайджана не признают военнопленными всех удерживаемых граждан Армении. Это противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, заявил 12 апреля в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Азербайджан отказывается от выполнения взятых на себя международных обязательств. Необходимо привлечь международные механизмы для возвращения военнопленных", – привело ИА "Новости Армения" слова Пашиняна.

Баку признал 33 армянских пленных

Официальный Баку ранее признал озвученное властями Армении число пленных, заявил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"С момента завершения 44-дневной войны и до настоящего времени Азербайджанская Республика освободила и передала армянской стороне 181 человека. Из них 140 человек – военные, а 41 – гражданские лица, включая пятерых женщин", – привел 11 апреля Report.az слова Самедова.

Правозащитники в Ереване заявляют о более чем 80 пленных, МККК не сообщает своих данных

Армянские правозащитники считают, что в плену в Азербайджане находятся 80 человек. "Баку использует вопрос заключенных в политических целях", – считает правозащитник Артак Зейналян, слова которого 11 апреля привел Lragir.am.

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) регулярно посещают армянских пленных, однако не могут назвать их число, поскольку разглашение этой информации противоречит принципам организации, заявила руководитель коммуникационных программ офиса МККК в Армении Зара Аматуни.

"Нам удается их посещать с определенной периодичностью", – привело 20 января ИА "Новости Армения" слова Аматуни. Она уточнила, что речь идет о гражданах Армении попавших в плен в 2020-м и 2021-м годах.

Часть армянских пленных осуждена в Азербайджане

13 граждан Армении, которых власти Азербайджана отказались признавать военнопленными, летом 2021 года бакинским судом были приговорены к заключению. Они были признаны виновными в терроризме, незаконном хранении и ношении оружия, незаконном пересечении границы, а также создании "вооруженных формирований", отметила 10 марта "Русская служба Би-би-си".

Азербайджан подтвердил, что в плену находятся 33 гражданина Армении. Но власти Армении и армянские правозащитники считают, что пленных гораздо больше. При этом остается неизвестным, что с этими людьми, заявил бывший уполномоченный по права человека Армении Арман Татоян. "Мы не знаем, где они: то ли они были убиты, то ли их где-то прячут. Нет никакого международного механизма [который помог бы установить истину]. Есть только Красный Крест, но их работа конфиденциальна, и у них нет возможности проверить все места, где могут содержаться эти люди", – привела "Русская служба Би-би-си" слова Татояна.

"Кавказский узел" также писал, что родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. 11 апреля они заблокировали трассу в направлении Грузии, заявив, что чиновники игнорируют их обращения.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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