Блинкен призвал Алиева отпустить армянских военнопленных

26 июля 2022, 02:48

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвал его продолжить диалог с Арменией и отпустить всех оставшихся армянских военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении, заявил 25 мая премьер-министр Никол Пашинян, предложив привлечь международное сообщество к их возвращению. Родственники пленных неоднократно проводили акции протеста с требованием вернуть их на родину. 28 июня такая акция прошла в Гюмри перед консульством России.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы.

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся 25 июля. О содержании беседы говорится в заявлении официального представители Госдепартамента США Нэда Прайса, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Блинкен, в частности, подтвердил готовность США оказывать помощь по открытию региональных транспортных и коммуникационных связей и призвал продолжить двусторонние переговоры с Арменией, как это было, к примеру, в Тбилиси 16 июля.

На встрече в Тбилиси глава МИД Армении Арарат Мирзоян указал, что урегулирование карабахского конфликта должно проходить под эгидой Минской группы ОБСЕ, а глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехсторонних заявлений, которые были подписаны с участием России.

Отдельно Блинкен коснулся вопроса армянских военнопленных, призвав Ильхама Алиева освободить их.

Напомним, что 27 июля в ходе онлайн-пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что "более 90% подтвержденных армянских военнопленных были взяты в плен после ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, в зону их ответственности".

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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