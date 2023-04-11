Родные армянских пленных заблокировали трассу Армения - Грузия

11 апреля 2023, 13:22

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Жители Армении заблокировали межгосударственную трассу к грузинской границе Гюмри – Бавра, требуя вернуть своих родственников, взятых в плен на боевых позициях Хцаберда Гадрутского района в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 28 июня 2022 года они провели такую акцию перед зданием российского консульства в Гюмри, заявив, что Россия как сторона трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором прописан пункт о возвращении пленных, обязана содействовать и заставить Азербайджан вернуть армянских пленных. В августе жители Армении, добивающиеся возвращения родственников из азербайджанского плена, собрались перед зданием правительства Армении, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Глава правительства к собравшимся не вышел.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы.

Собравшиеся сегодня на акции жители Армении требуют возвращения пленных военнослужащих. Они перекрыли межгосударственную трассу Гюмри - Бавра, ведущую к грузинской границе, пишет NEWS.am.

"В нашем вопросе нет прогресса. За это время нас не приняло ни одно ведомство, в том числе МИД и премьер-министр", - сказал один из участников акции Аркадий Ованнисян, слова которого приводит агентство.

Напомним, 25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении. Он предложил привлечь международное сообщество к их возвращению. В июле Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его продолжить диалог с Арменией и отпустить всех оставшихся армянских военнопленных.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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