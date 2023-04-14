Задержанный азербайджанский военный заподозрен в убийстве жителя Армении

14 апреля 2023, 00:24

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У второго азербайджанского военного, задержанного в Армении после перехода границы, обнаружен мобильный телефон сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, убитого на сторожевом посту предприятия.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами. Второго военного нашли и задержали только 13 апреля.

Никол Пашинян 12 апреля заявлял, что солдаты сбежали со своих позиций и перешли границу из-за унижений со стороны сослуживцев. Азербайджанские источники назвали имена задержанных в Армении - это военнослужащие Минобороны Азербайджана Агшин Бабиров 2004 года рождения и Гусейн Ахундов 2003 года рождения, пишет Haqqin.az.

Второй азербайджанский военный, пересекший границу с Арменией, был задержан утром 13 апреля на территории села Ачанан в Сюникской области, сообщил журналистам вице-губернатор региона Наре Казарян.

Он добавил, что розыск азербайджанского солдата в этом районе вели с 12 апреля, когда стало известно, что азербайджанец вышел из Сисиана в сторону Капана.

По словам Казаряна, азербайджанец в тот момент, когда его обнаружили, не был вооружен. "Видимо, он хотел пересечь границу, но не успел", - отметил Казарян, предположив, что оружие, возможно он где-то спрятал.

Глава общины Каджаран Манвел Парамазян сообщил журналистам, что у азербайджанского военнослужащего обнаружили телефон убитого днем ранее сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбинат (ЗММК). Тело 56-летнего мужчины нашли на предприятии, расположенном в селе Шхаршик укрупненной общины Капан 12 апреля, убитый находился на сторожевом посту комбината.

По данным Следственного комитета Армении, на теле мужчины обнаружены сквозные огнестрельные ранения в грудь и слепые огнестрельные ранения в висок. На месте убийства было найдено двуствольное ружье.

Житель села Агван Сюникской области Ара Сукиасян рассказал, что встретил разыскиваемого азербайджанца утром возле птицефабрики на дороге в Капан. В кармане задержанного азербайджанца, по его словам, были патроны и отвертка, но оружия не было.

Сукиасян отметил, что вначале азербайджанский военный сказал, что он иранец. "Но у меня была фотография азербайджанца, которого разыскивали, поэтому я сразу его узнал. Я был с женой и двумя парнями, увидели азербайджанца на дороге, сразу заподозрили, что это может быть он, притормозили машину, подошли. Он попытался сбежать, поймали и связали ему руки и дождались полиции", - цитирует слова мужчины Factor.am.

В интернете 13 апреля появилось видео, записанное азербайджанским военным, как отмечают СМИ, "скорее всего, до его задержания". "Мы пролили кровь армян (...) Мы не предатели родины", - говорит он на видео, которое публикует с переводом "Арменпресс".

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