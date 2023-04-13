13 апреля 2023, 12:31

Второй азербайджанский военный задержан в Армении

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Обнаружен и задержан второй азербайджанский военный, перешедший государственную границу, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля двое азербайджанских военных перешли на армянскую сторону из-за неуставных отношений с сослуживцами, один из них был задержан, заявил Никол Пашинян. Задержанный военный рассказал следователям, что его товарищ после перехода границы хотел вернуться.

Второй азербайджанский военный найден и задержан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. При этом никаких подробностей представитель ведомства не озвучил.

Азербайджанские источники назвали имена задержанных в Армении - это военнослужащие Минобороны Азербайджана Агшин Бабиров 2004 года рождения и Гусейн Ахундов 2003 года рождения, пишет Haqqin.az.

Напомним, 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами на значительном расстоянии от позиций. Второго оперативно разыскать не удалось.

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Примечание:

"Солдат погиб при перестрелке на границе Армении и Азербайджана", "Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела на границе с Арменией", "Российские миротворцы взяли под контроль высоту близ Лачинского коридора".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 12:19

13 апреля 2023, 11:33

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