Второй азербайджанский военный задержан в Армении

13 апреля 2023, 12:31

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Обнаружен и задержан второй азербайджанский военный, перешедший государственную границу, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля двое азербайджанских военных перешли на армянскую сторону из-за неуставных отношений с сослуживцами, один из них был задержан, заявил Никол Пашинян. Задержанный военный рассказал следователям, что его товарищ после перехода границы хотел вернуться.

Второй азербайджанский военный найден и задержан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. При этом никаких подробностей представитель ведомства не озвучил.

Азербайджанские источники назвали имена задержанных в Армении - это военнослужащие Минобороны Азербайджана Агшин Бабиров 2004 года рождения и Гусейн Ахундов 2003 года рождения, пишет Haqqin.az.

Напомним, 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами на значительном расстоянии от позиций. Второго оперативно разыскать не удалось.