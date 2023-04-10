Один из пропавших азербайджанских военнослужащих задержан в Армении

10 апреля 2023, 13:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военнослужащие перешли границу и оказались на армянской стороне.Один из них задержан местными жителями, ведутся поиски второго азербайджанского военного.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахчыванской автономной республики.

Военнослужащий армии Азербайджана был обнаружен сегодня. Он задержан, сообщил представитель Минобороны Армении корреспонденту "Кавказского узла". "По его словам, вместе с ним был еще один военнослужащий. Ведутся работы по обнаружению второго", - отметил представитель военного ведомства.

По данным СМИ Армении, военный был задержан местными жителями в одном из населенных пунктов Сисиана. "Азербайджанский военнослужащий вошел в дом одного из жителей и стал говорить по-армянски, хозяин дома заподозрил его, и он сбежал. Его поймали в другом населенном пункте", - пишет Aravot.am.

Военные сначала были замечены в селе Бнунис, сообщил глава общины Сисиана Армен Акопджанян. "Одного местные жители поймали, другого еще ищут... Вначале он был в селе Бнунис, затем его поймали на улице в селе Ашотаван", - отметил Акопджанян, добавив, что азербайджанец был в гражданской одежде.

Азербайджанские позиции далеко от их села, и "сложно ответить, каким образом азербайджанцы проникли в такую глубь", сказал .глава села Бнунис корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в селе нет паники, "все идет своим чередом".

Отметим, что расстояние от села Бнунис, где были обнаружены азербайджанские военные, до государственной границы Армении по прямой 15 км.