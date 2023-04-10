10 апреля 2023, 13:05

Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией

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Двое азербайджанских военных пропали без вести на территории Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны.

Двое военнослужащих азербайджанской армии заблудились, сбившись с курса в условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской автономной республики,  говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сегодня, 10 апреля.

Ведутся необходимые меры для поисков военнослужащих, сказано в пресс-релизе. В сообщении не уточняется время исчезновения военных.

Отметим, что Шахбузский район с северной стороны граничит с Арменией.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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