Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией

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Двое азербайджанских военных пропали без вести на территории Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны.

Двое военнослужащих азербайджанской армии заблудились, сбившись с курса в условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской автономной республики, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сегодня, 10 апреля.

Ведутся необходимые меры для поисков военнослужащих, сказано в пресс-релизе. В сообщении не уточняется время исчезновения военных.

Отметим, что Шахбузский район с северной стороны граничит с Арменией.

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