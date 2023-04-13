Розыск пропавшего азербайджанского военного в Армении остается безрезультатным третьи сутки

13 апреля 2023, 02:25

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Двое азербайджанских военных перешли на армянскую сторону из-за неуставных отношений с сослуживцами, поиски второго солдата пока не увенчались успехом, заявил Никол Пашинян. Задержанный военный рассказал следователям, что его товарищ после перехода границы хотел вернуться.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами на значительном расстоянии от позиций. Второго оперативно разыскать не удалось.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал операцию по розыску азербайджанского военнослужащего в ходе правительственного часа в парламенте 12 апреля. По словам премьера, "азербайджанские военные сбежали из своих позиций из-за давления и унижений со стороны других своих сослуживцев".

Допросив задержанного военного, следователи пришли к выводу, что оба перешли на территорию Армении сознательно. Розыск второго военного все еще продолжается, однако из слов его задержанного товарища следует, что вскоре после перехода границы они разделились. Тот солдат, который до сих пор не найден, в приграничном селе сказал сослуживцу, что "передумал и хочет вернуться", пояснил Пашинян, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Комментируя вопрос о возможности обмена задержанного на армянских пленных, которые остаются в Азербайджане, Пашинян отметил, что это возможно лишь с согласия азербайджанского солдата.

"Не факт, что азербайджанский военнослужащий хочет вернуться на свою родину. Армения, согласно взятым на себя международным обязательства, не может принудительно выдать его", - сказал он во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире на парламентском YouTube-канале.

Никол Пашинян добавил, что случай пересечения азербайджанцами государственной границы необходимо изучить и сделать выводы. В то же время он напомнил случай перехода границы армянским военнослужащим, который в марте заблудился и оказался на подконтрольной азербайджанским вооруженным силам территории.

"Он заблудился, целый день его местонахождение было неизвестно. В итоге выяснилось, что он проделал путь в несколько километров, а затем между азербайджанскими постами вернулся назад", - отметил премьер.

Минобороны Азербайджана к 2.25 мск сегодня не публиковало на своем сайте и в Telegram-канале какой-либо информации о пропавших 10 апреля военнослужащих.

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