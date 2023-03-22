22 марта 2023, 11:21

Найден пропавший на границе с Азербайджаном армянский военный

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянский военнослужащий, заблудившийся 21 марта на границе с Азербайджаном, найден, его жизни ничто не угрожает, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что армянский военнослужащий заблудился из-за тумана и попал на азербайджанскую сторону. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что не задерживало военного.

В результате поисково-спасательных работ сегодня был найден армянский военнослужащий, пропавший 21 марта. Жизни солдата ничто не угрожает, говорится в сообщении Минобороны Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 июля 2022 года военнослужащий срочной службы азербайджанской армии пропал на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. 2 августа Минобороны Армении отчиталось о возвращении солдата на родину.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе", "Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела на границе с Арменией", "Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 марта 2023, 12:06

22 марта 2023, 10:43

  • Музраев приговорен к 20 годам колонии

    Суд приговорил генерала Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области. Второй подсудимый, предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы.

22 марта 2023, 10:37

22 марта 2023, 10:28

22 марта 2023, 09:42

  • Лачинский коридор остается закрытым 101-е сутки

    Азербайджанские пикетчики 101-е сутки проводят акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Школьникам и пенсионерам в Степанакерте раздали небольшую гуманитарную помощь, сообщил блогер Давид Симонян.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи