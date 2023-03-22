Найден пропавший на границе с Азербайджаном армянский военный

22 марта 2023, 11:21

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Армянский военнослужащий, заблудившийся 21 марта на границе с Азербайджаном, найден, его жизни ничто не угрожает, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что армянский военнослужащий заблудился из-за тумана и попал на азербайджанскую сторону. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что не задерживало военного.

В результате поисково-спасательных работ сегодня был найден армянский военнослужащий, пропавший 21 марта. Жизни солдата ничто не угрожает, говорится в сообщении Минобороны Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 июля 2022 года военнослужащий срочной службы азербайджанской армии пропал на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. 2 августа Минобороны Армении отчиталось о возвращении солдата на родину.