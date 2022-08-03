Ереван передал Баку азербайджанского солдата

03 августа 2022, 02:05

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Военнослужащий из Азербайджана, который заблудился в приграничной области Армении, возвращён на родину, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля по данным Минобороны Азербайджана, срочник Камиз Ибаев пропал на границе с Арменией в Кельбаджарском районе.

Азербайджанский солдат Камиза Ибаев 2 августа был передан Баку при посредничестве бригады российских миротворцев, дислоцированной в Нагорном Карабахе, говорится в распространенном Минобороны Армении пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армянские пограничники обнаружили Ибаева 23 июля в приграничной зоне Гегаркуникской области, написал пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян на своей странице в Facebook*.

"Было установлено, что он заблудился", - говорится в сообщении.

Сообщений на сайтах Минобороны Азербайджана и Минобороны России по поводу передачи военного Баку по состоянию на 1.55 мск 3 августа нет.

Кельбаджарский район граничит с Гегаркуникской областью Армении. Контроль над районом перешел Азербайджану в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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