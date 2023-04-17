Два азербайджанских солдата арестованы в Армении

17 апреля 2023, 13:36

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Азербайджанским военным Агшину Бабирову и Гусейну Ахундову предъявлены обвинения в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, оба заключены под стражу, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных на границе в Нахичеванской автономной республике с Арменией. Одного из них задержали армянские сельчане, второй (Гусейн Ахундов) был задержан 13 апреля. У Ахундова нашли мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. Следственный комитет Армении заявил в тот же день, что "на данном этапе" не имеет сведений о причастности азербайджанского военного к убийству сотрудника комбината. Слова "на данном этапе" настораживают, сказал "Кавказскому узлу" азербайджанский военный эксперт Адалят Вердиев. "Не исключено, что на азербайджанского солдата "навесят" множество нераскрытых преступлений", - предположил он.

13 апреля интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян. В тот же день были опубликованы видеокадры избиения задержанного. Власти Азербайджана потребовали расследовать избиение солдата.

Прокурором, осуществляющим контроль над уголовным производством, инициированным Главным следственным управлением Службы национальной безопасности РА, удовлетворено ходатайство следователя: 11 апреля 2023 года было принято решение возбудить общественное уголовное преследование в отношении

Гражданин Азербайджана Агшин Бабиров по решению суда заключен под стражу, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры. Ведомство пояснило, что Бабирову 11 апреля предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы "группой лиц по предварительному сговору" и незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия и боеприпасов (статьи 469 и 340 Уголовного кодекса Армении), сообщила в распространенном сегодня релизе пресс-служба надзорного ведомства.

Гусейн Ахундов обвинен в незаконном переходе границы "группой лиц по предварительному сговору", сокрытии от таможенного контроля огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия (статьи 340 и 335 Уголовного кодекса). 14 апреля ему было предъявлено обвинение. Решением уголовного суда общей юрисдикции Еревана в отношении обвиняемого также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что согласно УК Армении незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору предполагает от 4 до 8 лет лишения свободы, незаконное перемещение оружия по предварительному сговору предполагает наказание в виде лишения свободы от 6 до 12 лет. Незаконный оборот оружия, боеприпасов по предварительному сговору наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, 16 апреля омбудсмен Армении посетила задержанных и сообщила, что военные не жаловались на пытки или иные формы давления. По ее словам, им предоставлено все необходимое.

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