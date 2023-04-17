Омбудсмен Армении посетила задержанных азербайджанских военных

17 апреля 2023, 03:29

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Задержанные на территории Армении азербайджанские военные не жалуются на пытки и давление, им оказывается вся необходимая помощь, предоставлены защитник и переводчик, сообщила омбудсмен Анаит Манасян.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами. Второго военного нашли и задержали только 13 апреля. У второго азербайджанского военного, задержанного в Армении после перехода границы, Гусейна Ахундова, обнаружен мобильный телефон сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, убитого на сторожевом посту предприятия. 13 апреля интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян. 14 апреля власти Азербайджана потребовали расследовать избиение солдата.

Никол Пашинян 12 апреля заявлял, что солдаты сбежали со своих позиций и перешли границу из-за унижений со стороны сослуживцев. Азербайджанские источники назвали имена задержанных в Армении - это военнослужащие Минобороны Азербайджана Агшин Бабиров 2004 года рождения и Гусейн Ахундов 2003 года рождения, пишет Haqqin.az.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян 16 апреля посетила азербайджанских военных, которые были задержаны 10 и 13 апреля на территории Армении. Она ознакомилась с условиями из содержания, военные не жаловались на пытки или иные формы плохого отношения, в том числе психологическое давление. Задержанным предоставлено все необходимое, сообщают "Новости-Армения".

Задержанные сообщили, что ознакомлены с выдвинутыми против них обвинениями, им предоставлен бесплатный защитник и переводчик.

Омбудсмена сопровождали переводчик и врач, информирует "Туран".

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