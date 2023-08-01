01 августа 2023, 20:27

Погранслужба Азербайджана сообщила о задержании гражданина Армении

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Азербайджанские пограничники задержали сегодня гражданина Армении в Лачинском районе, сообщила госпогранслужба Азербайджана. Сельчанин заблудился в районе границы и попал на территорию Азербайджана, заявил Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Военнослужащими государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Беглерян, 1962 года рождения, нарушивший межгосударственную границу, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ГПС Азербайджана.

Армянский гражданин был задержан на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно - прим. "Кавказского узла") Лачинского района, уточнили в ведомстве. По данному факту проводится расследование, отметили в погранслужбе.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Рашид Бегларян был задержан сегодня сотрудниками пограничной службы Азербайджана возле села Ахавно. Он был насильственно депортирован из города Шуши в результате войны 2020 года, а в последние дни находился в селе Хин Шен Шушинского района. По предварительным данным, он, заблудившись, попал на территорию Азербайджана, сообщил сегодня инфоштаб Нагорного Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха  проинформировали российский миротворческий контингент  об инциденте, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о Хачатряне.

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Примечание:

"Омбудсмен Армении раскритиковала приговор Овакимяну и Казаряну", "Омбудсмен Азербайджана осудила преследование Бабирова и Ахундова в Армении", "Баку отверг обвинения в нарушении границы в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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