Юрист объяснил последствия отказа Азербайджана исполнять решения ЕСПЧ

02 сентября 2023, 09:51

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Вступив в Совет Европы, Азербайджан взял на себя обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека. Если власти страны не исполнят предписания суда, вынесенные в связи с задержанием карабахских студентов Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, то членство Азербайджан в Совете Европы может быть приостановлено, также в отношении страны могут быть введены санкции, объяснил юрист-международник Ара Казарян.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа стало известно, что Европейский суд правам человека (ЕСПЧ) предписал властям Азербайджана до 7 сентября сообщить суду о местонахождении и состоянии трех студентов, задержанных ранее азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин" в Лачинском коридоре.

Азербайджанские силовики 28 августа задержали на КПП "Лачин" студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна по уголовному делу об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана.

Уголовные дела вне полномочий ЕСПЧ, суд принимает жалобы, связанные с нарушением прав человека. При этом жалобу в ЕСПЧ можно подать после завершения судебного процесса в национальных инстанциях, пояснил юрист-международник Ара Казарян. "До окончания процесса в ЕСПЧ можно запросить срочные меры, которые не могут быть связаны с судебным разбирательством. В частности, эта процедура касается физического насилия и проблем со здоровьем", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По делу армянских студентов, задержанных азербайджанскими силовиками в Лачинском коридоре, запрос ЕСПЧ, скорее всего, связан с плохим отношением, предположил Казарян. "При их аресте применили грубую силу. Армения пошла на этот шаг, чтобы предотвратить возможные развития события, чтобы не сфальсифицировали дело по более тяжкой уголовной статье. Наказание по той статье, по которой армянским студентам выдвинули обвинение, по европейским нормам запрещено", – объяснил юрист.

Азербайджан предоставит ЕСПЧ сведения уже после того, как армянские студенты будут освобождены и депортированы в Армению, считает он. "Срок предоставления сведений по жалобе – до 7 сентября. Но к этому времени, суда по публикациям в азербайджанских СМИ, истекает десятидневный срок ареста", – полагает юрист-международник.

Каждая страна Совета Европы обязана следовать решению Европейского суда, отметил он. "Это исходит из обязательств, взятых странами при вступлении в Совет Европы. Бывают случаи, когда государство не предоставляет сведения, пытается избегать или искажает суть запроса, это нарушение 34-й статьи Европейской конвенции. Отказ предоставить сведения квалифицируется как препятствие процедуре индивидуальной жалобы", – пояснил Казарян.

Если сведения предоставлены неполные, ЕСПЧ запрашивает вновь, и, если государство продолжает игнорировать, ЕСПЧ обращается в Комитет министров, добавил юрист.

"Так было в деле турецкого правозащитника Османа Кавала, которого Евросоюз требовал освободить, но Турция препятствовала. В итоге было принято решение, что Турция не исполняет ЕСПЧ решение. После этого, дело переходит в политическую плоскость. Но это касается резонансных дел. Таких, как дела Кавала, Ходорковского* или Навального**. Такие дела готовят почву для политического давления. В случае с Россией, с 2014 по 2019 годы российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий, уже после [начала спецоперации на] Украине, Совет Европы приостановил ее членство, а после Комитет министров Совета Европы постановил о немедленном исключении России", – отметил юрист.

Азербайджан второе государство после Турции, против которого было принято решение, что страна не выполняет вердикт ЕСПЧ, однако Азербайджану удается маневрировать и избегать серьезных последствий, добавил Казарян.

"Это дело журналиста Мамедова. ЕСПЧ потребовал освободить его, но власти долгое время избегали этого. В итоге против этих двух стран Совета Европы были приняты акты в особом судебном режиме. В дальнейшем Евросоюз может ввести санкции. Но, так как для ЕС приоритетом являются права человека, ЕС не торопится с введением санкций. До сих пор только Россию исключили. Но самое серьезное наказание – лишение делегаций полномочий", – отметил Казарян.

Армения сама была на грани заморозки мандатов армянской делегации, сказал юрист.

"С 2002 по 2004 года в Армении массово применялись административные аресты против политических оппонентов. Весь штаб Степана Демирчяна – основного соперника Роберта Кочаряна – во время выборов был под арестом. Людей похищали с митинга, от офисов партий, и назначали арест в один, два или три дня. ЕС предупредил, чтобы не применяли такую скандальную практику. В итоге дело дошло до того, что в 2004 году Евросоюз предупредил, что мандаты армянской делегации будут заморожены в Совете Европы. После этого Армения стала осторожней. После того, как в 2005 году Венецианская комиссия покинула Армению, после отказа принять предложения комиссии по поправкам в Конституцию, готовилась резолюция о заморозке мандатов армянской делегации. Это был серьезный репутационный удар. В итоге, Армения приняла предложения комиссии", – заключил адвокат.

Напомним, 29 июля азербайджанские пограничники задержали на КПП "Лачин" 68-летнего жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

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