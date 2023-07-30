Участники акции в Степанакерте потребовали вернуть Хачатряна домой

30 июля 2023, 02:54

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Акция протеста прошла перед зданием офиса Международного комитета Красного Креста в Степанакерте. Ее участники потребовали вернуть на родину Вагифа Хачатряна, задержанного на азербайджанском КПП. Сотрудники МККК обещали сделать все возможное для этого, как и российские миротворцы, к которым также обратились родные Хачатряна.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении. Правозащитники назвали задержание Хачатряна нарушением международного гуманитарного права, а Армения обратилась по этому поводу в ЕСПЧ.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов. Вечером 29 июля у степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста состоялась спонтанная акция, участие в которой приняли около 500 человек. Они потребовали вернуть домой Вагифа Хачатряна, передает корреспондент "Кавказского узла". Акция была анонсирована в соцсети Facebook*. «Перед арцахским офисом Международного Комитета Красного Креста мы организуем митинг, чтобы выразить свое неудовольствие и предъявить требование международной гуманитарной организации. Требование состоит в том, чтобы они выполнили взятые на себя обязанности, приложили все усилия и вернули 68-летнего гражданина Арцаха (Нагорного Карабаха), похищенного азербайджанцами на мосту реки Хакари», - говорилось в сообщении. «Азербайджан всегда пытался всячески воспрепятствовать процессу перевозки больных в Армению даже через МККК и каждый раз выдвигал перед МККК новые условия, а это был очередной шаг для возникновения беспокойства при проезде через Лачинский коридор даже для лечения», - написал на своей странице в Facebook* госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсесян. На акцию были приглашены госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян и омбудсмен Гегам Степанян. Присутствовали также родные Вагифа Хачатряна.

Выступая перед участниками акции, глава офиса МККК в Степанакерта Карлос Морацани заверил, что понимает создавшуюся ситуацию, миссия сделает все возможное в рамках своей деятельности, ведется работа по поиску решений.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян от имени присутствующих сказал, что «создавшаяся ситуация еще раз доказывает, что ни одна международная организация не в состоянии обеспечить безопасность народа» Нагорного Карабаха, и что «мир должен констатировать, что азербайджанская сторона игнорирует организацию, которой по гуманитарным канонам должны все доверять и уважать».

Дочь Вагифа Хачатряна, Цовинар Хачатрян, которая сопровождала отца и вернулась в Степанакерт, потребовала от МККК приложить усилия и немедленно вернуть ее отца. «Они на моих глазах увезли отца. Моя семья и я находимся в ужасном состоянии. Мы представить не могли, что Красный Крест, как международная структура, не в состоянии защитить больного человека», - сказала Хачатряна и выразила надежду, что российские миротворцы помогут вернуть его.

Брат Вагифа Хачатряна Гурген Хачатрян сообщил, что примерно в 06.00 по местному времени (05.00 мск) 29 июля он привез своего брата в Степанакерт, чтобы на машине миссии МККК отправить в Армению на лечение. Он потребовал от МККК «вернуть моего брата домой, так как я доверил и поручил им отвезти его на лечение».

Затем родные Хачатряна вместе с госминистром и омбудсменом направились к командованию российским миротворческим контингентом. Участники акции остались ждать их на площади "Возрождения".

Около 20.00 по местному времени (19.00 мск) родные Хачатряна с сопровождающими вернулись на площадь. Дочь Хачатряна сказала присутствующим, что «командование РМК пообещало, как и МККК, приложить все усилия для решения вопроса».

По словам госминистра Гургена Нерсисяна, ему сообщили, что «представители МККК посетили Хачатряна в Азербайджане, он будет под вниманием миссии». Он предложил участникам акции сегодня разойтись, и ждать конкретных новостей.

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