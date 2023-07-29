Карабахские студенты потребовали освободить Хачатряна

29 июля 2023, 23:57

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Студенты из Нагорного Карабаха объявили бессрочную акцию протеста у здания Красного Креста в Ереване с требованием принять меры для освобождения задержанного на азербайджанском КПП Вагифа Хачатряна.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении. Правозащитники назвали задержание Хачатряна нарушением международного гуманитарного права.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Карабахские студенты начали бессрочную акцию протеста возле офиса Международного комитета Красного Креста в Ереване. Они требуют от Красного Креста конкретных действий для возвращения задержанного азербайджанскими военными на мосту Хакари жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Студенты планируют продолжать акцию, пока Хачатрян не будет освобожден, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Еревана Тигран Галстян, присоединившийся к акции.

Активисты требуют, чтобы Красный Крест не бездействовал, дал оценку случившемуся и принял все меры для возвращения Вагифа Хачатряна на родину.

Участники акции установили у входа в офис МККК палатку. По словам Галстяна, полиция попросила убрать палатку, заявив, что об этом нужно было заранее информировать мэрию Еревана, по этому поводу ведутся переговоры.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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