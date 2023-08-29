Активисты в Ереване заявили об ответственности России за судьбу карабахцев

29 августа 2023, 21:16

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Российские военные несут ответственность за безопасный проезд жителей Нагорного Карабаха и обязаны предпринять все меры для возвращения похищенных студентов домой, заявили участники акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей. Сегодня арестованным студентам позволили связаться по телефону с родными.

Источник в прокуратуре Азербайджана сообщил, что три спортсмена из Нагорного Карабаха задержаны в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды. Позже стало известно, что уголовное преследование трех карабахских студентов прекращено в связи с их раскаянием. Они помещены под административный арест на 10 суток за размещение в интернете видео этого инцидента, и по отбытии ареста будут выдворены из страны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Студенты из Нагорного Карабаха провели акцию протеста у посольства России с требованием вернуть трех студентов-футболистов, похищенных азербайджанскими силовиками в Лачинском коридоре, передал корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции держали флаги Арцаха и Армении, плакаты с требованием вернуть похищенных студентов. Они также скандировали: «Нет терроризму», «Арцах», «Свободу».

Азербайджанские силовики похитили студентов на глазах российских военных, которые обеспечивали их безопасный проезд по Лачинскому коридору, поэтому именно Россия ответственна за возвращение молодых людей из плена, заявил один из участников в ходе акции.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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