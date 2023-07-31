Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых

31 июля 2023, 17:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Карабаха Вагиф Хачатрян был задержан азербайджанскими пограничниками в связи с тем, что его имя включено в непубличный список подозреваемых в преступлениях, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна, а Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана многие годы составляла закрытый от общественности список предполагаемых военных преступников, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница, руководитель центра "Женщина, мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана Диляра Эфендиева.

По ее мнению, список был доступен пограничникам на пункте пропуска "Лачин", поэтому Вагифа Хачатряна задержали. По мнению Эфендиевой, указанные в этом списке имена доведены также до сведения международных антитеррористических организаций и Интерпола.

Адвокат Хачатряну будет назначен государством, но пока имя этого юриста неизвестно, сообщила она. Если кто-то из азербайджанских правозащитников также решит участвовать в защите Хачатряна, Генпрокуратура "обеспечит ему выполнение таких функций", отметила Эфендиева. "Мы можем интересоваться условиями его содержания и лечения, но защищать Хачатряна не будем. В то же время по долгу службы заниматься делом Хачатряна обязан омбудсмен и назначенный государством адвокат", - сказала правозащитница.

Во время судов по делам о военных преступлениях и над пленными армянской национальности за судебными процессами наблюдали азербайджанские независимые правозащитники, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного объединения «Развитие общества и гражданских отношений» Ахмед Аббасбейли.

В частности, по словам правозащитника, сам он принимал участие в судебном процессе над гражданином Израиля и России Александром Лапшиным.

Аббасбейли уверен, что список предполагаемых преступников армянской национальности имеется в азербайджанских правоохранительных органах, так как правозащитник получал ответы на свои запросы о присутствии интересующих его персон в таком списке.

По мнению Аббасбейли, дело Хачатряна будет рассматриваться гражданским, а не военным судом, так как информацию о деле сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Председатель Клуба прав человека Расул Джафаров также считает, что делом Хачатряна будет заниматься Генпрокуратура и гражданский суд. "Это вытекает из заявлений генпрокуратуры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Имя назначенного Хачатряну адвоката будет оглашено в суде, отметил он. "Я слежу за делом Хачатряна и готов участвовать в следственных процессах и в суде в качестве общественного защитника", - сказал Джафаров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.