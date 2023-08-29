Выступление Арутюняна успокоило протестующих в Степанакерте

29 августа 2023, 06:34

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Участники митинга в Степанакерте, требовавшие принятия мер для освобождения трех задержанных в Азербайджане карабахских студентов, разошлись по домам после того, как с ними поговорил президент Араик Арутюнян. Он заявил, что Нагорный Карабах должен надеяться на самого себя и по вопросу со студентами, и по вопросу разблокировки Лачинского коридора.

Как информировал "Кавказский узел", 28 августа жители Нагорного Карабаха после сообщения о задержании трех студентов вышли на митинг в центре Степанакерта, потребовав от властей провести расширенное заседание парламента и выработать план действий. Власти согласились провести обсуждение ситуации, в начавшемся вечером заседании приняли участие два представителя протестующих.

После шести часов заседания парламента, в 03.15 часов [02.15 мск], в Степанакерте к митингующим вышел президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он заявил, что для Нагорного Карабаха приоритетом является, чтобы трое задержанных студентов были возвращены, и чтобы Лачинский коридор был разблокирован, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Но мы одни, и мы должны сами бороться. Россия не может убрать азербайджанский КПП с моста Хакари", – сказал собравшимся на площади Арутюнян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

После выступления президента участники митинга стали расходиться по домам. Участники парламентского заседания, а также члены внепарламентских политических сил Нагорного Карабаха пока не выступили с каким-либо заявлением.

Напомним, 28 августа азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу.

После этого карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей. Прокуратура Азербайджана заявила, что студенты в связи с признанием вины и раскаянием освобождены от уголовной ответственности по делу о надругательстве над флагом Азербайджана в 2021 году и разжигании национальной розни, однако арестованы на 10 суток.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска.

Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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