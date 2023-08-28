Участники митинга в Степанакерте потребовали от властей плана действий

28 августа 2023, 23:57

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Жители Нагорного Карабаха после сообщения о задержании трех студентов вышли на митинг в центре Степанакерта, потребовав от властей провести расширенное заседание парламента и выработать план действий. Власти согласились провести обсуждение ситуации, в начавшемся вечером заседании принимают участие два представителя протестующих.

"Кавказский узел" писал, что азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей. Прокуратура Азербайджана сообщила, что студенты в связи с признанием вины и раскаянием освобождены от уголовной ответственности по делу о надругательстве над флагом Азербайджана в 2021 году и разжигании национальной розни, однако арестованы на 10 суток в связи с публикацией видео с флагом в интернете.

Участники спонтанного митинга в Степанакерте потребовали, чтобы власти провели расширенное заседание в парламенте с участием всех политических сил, представителей правительства и народа. Митинг был организован после новостей о задержании трех студентов на мосту Хакари. Председатель антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян в прямом эфире в соцсети Facebook* призвал жителей собраться на площади Возрождения и принять совместное решение относительно создавшейся ситуации.

Сотни участников акции потребовали от президента созвать расширенное заседание и принять решение о дальнейших шагах.

В 21.00 (20.00 мск) в здании парламента Нагорного Карабаха началось заседание. От митингующих в нем принимают участие лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян и председатель Антикризисного Совета Тигран Петросян.

К участникам митинга сегодня вышел президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и пообещал провести расширенное заседание, "на котором будут определены дальнейшие шаги", сообщил Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла" перед началом заседания в парламенте.

"Хотя мы уже долгое время в довольно сложной ситуации, она усугубляется, но никакого четкого плана никто не предлагает. Власти молчат. Сейчас главная задача – вернуть наших соотечественников. Также у нас гуманитарный кризис, голод уже затрагивает детей, но власти ничего не предпринимают. Мы требуем, чтобы политические силы представили свои планы, чтобы общество могло избрать путь достойной и безопасной жизни на нашей родине", – отметил он

Он добавил, что власти пошли навстречу митингующим и созвали расширенное заседание. "Если сейчас молчать, то может настать момент, когда борьба будет не нужна. Поэтому нам надо сегодня объединиться и вести борьбу за право жить на своей родной земле", – подчеркнул Осипян.

По состоянию на 23.30 (22.30 мск) заседание в парламенте Нагорного Карабаха еще продолжалось. Участники митинга продолжают ждать перед зданием Национального собрания, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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