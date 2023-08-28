Участники митинга в Степанакерте. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

28 августа 2023, 23:57

Участники митинга в Степанакерте потребовали от властей плана действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Нагорного Карабаха после сообщения о задержании трех студентов вышли на митинг в центре Степанакерта, потребовав от властей провести расширенное заседание парламента и выработать план действий. Власти согласились провести обсуждение ситуации, в начавшемся вечером заседании принимают участие два представителя протестующих.

"Кавказский узел" писал, что азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей.  Прокуратура Азербайджана сообщила, что студенты в связи с признанием вины и раскаянием освобождены от уголовной ответственности по делу о надругательстве над флагом Азербайджана в 2021 году и разжигании национальной розни, однако арестованы на 10 суток  в связи с публикацией видео с флагом в интернете.

Активисты потребовали созвать заседание парламента. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".Участники спонтанного митинга в Степанакерте потребовали, чтобы власти провели расширенное заседание в парламенте с участием всех политических сил, представителей правительства и народа. Митинг был организован после новостей о задержании трех студентов на мосту Хакари. Председатель антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян в прямом эфире в соцсети Facebook* призвал жителей собраться на площади Возрождения и принять совместное решение относительно создавшейся ситуации.

Сотни участников акции потребовали от президента созвать расширенное заседание и принять решение о дальнейших шагах.

В 21.00 (20.00 мск) в здании парламента Нагорного Карабаха началось заседание. От митингующих в нем принимают участие лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян и председатель Антикризисного Совета Тигран Петросян.

К участникам митинга сегодня вышел президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и пообещал провести расширенное заседание, "на котором будут определены дальнейшие шаги", сообщил Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла" перед началом заседания в парламенте.

"Хотя мы уже долгое время в довольно сложной ситуации, она усугубляется, но никакого четкого плана никто не предлагает. Власти молчат. Сейчас главная задача – вернуть наших соотечественников. Также у нас гуманитарный кризис, голод уже затрагивает детей, но власти ничего не предпринимают. Мы требуем, чтобы политические силы представили свои планы, чтобы общество могло избрать путь достойной и безопасной жизни на нашей родине", – отметил он

Участники митинга остались у здания парламента ждать итогов заседания. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".Он добавил, что власти пошли навстречу митингующим и созвали расширенное заседание. "Если сейчас молчать, то может настать момент, когда борьба будет не нужна. Поэтому нам надо сегодня объединиться и вести борьбу за право жить на своей родной земле", – подчеркнул Осипян.

По состоянию на 23.30 (22.30 мск) заседание в парламенте Нагорного Карабаха еще продолжалось. Участники митинга продолжают ждать перед зданием Национального собрания, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Источник в прокуратуре Азербайджана назвал причину задержания карабахских спортсменов", "Армянские активисты обвинили Пашиняна в бездействии", "Власти Нагорного Карабаха объявили о закрытии детсадов".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 августа 2023, 00:25

28 августа 2023, 23:25

  • Два военных из Краснодарского края погибли на Украине

    Лейтенант Дмитрий Шириханов и рядовой Алексей Кожокару погибли на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 185 военных из Краснодарского края.

28 августа 2023, 22:56

  • Начата оценка ущерба после схода селя в Азербайджане

    Селевые потоки сильно повредили дома жителей села Моллаисаглы Исмаиллинского района, в четырех селах Гейчайского района разрушены мосты и повреждены частные дома, сообщили власти. Сегодня в пострадавших селах началась оценка ущерба после стихийного бедствия.

28 августа 2023, 21:57

  • Карабахские студенты арестованы в Азербайджане на 10 суток

    Уголовное преследование трех карабахских студентов по делу о надругательстве над флагом Азербайджана прекращено в связи с их раскаянием. Они помещены под административный арест на 10 суток за размещение в интернете видео этого инцидента, и по отбытии ареста будут выдворены из страны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

28 августа 2023, 20:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи