Участники акции попросили Вэнса помочь освободить бывших карабахских лидеров

Во время визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереване состоялась акция, участники которой попросили содействовать в освобождении осужденных в Азербайджане бывших лидеров Нагорного Карабаха и помочь в поисках пропавших без вести в ходе карабахских войн.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван активисты и духовенство Нагорного Карабаха обратились с просьбой содействовать освобождению пленных армян в Азербайджане. Во время визита Вэнса было подписано заявление об инвестициях в ядерную энергетику Армении, кроме того, Армения закупила у США беспилотники.

5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам. Еще 10 человек приговорены к срокам от 15 до 20 лет заключения. Пожизненные и длительные сроки представителям военно-политического руководства Карабаха стали возможны на фоне бездействия властей Армении, уверены представители оппозиции. Жесткий приговор военно-политическому руководству Карабаха вызван не только обвинениями в военных преступлениях, но и намерениями Баку использовать его в переговорах с Арменией, указала часть пользователей соцсети. Некоторые из них полагают, что Азербайджан, напротив, мог бы отпустить осужденных, чтобы показать стремление к миру.

Представители общественных организаций Армении и Нагорного Карабаха провели двухчасовой митинг 9 февраля рядом с резиденцией президента Армении на проспекте Баграмяна в связи с визитом вице-президента США Джея Ди Вэнса. Они попросили США помочь освободить армянских пленных в Азербайджане и содействовать поиску пропавших без вести, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники пришли с фотографиями армянских пленных и плакатами на английском языке с требованиями их освобождения, а также поиска без вести пропавших. Также скандировали на английском языке: «Свободу армянским заложникам». Со слов организаторов на акции присутствовали порядка 300 человек.

Объявление о предстоящей акции распространил 8 февраля Информационный штаб Нагорного Карабаха через соцсети и СМИ. «Митинг проводится во время визита вице-президента США в Ереван с целью еще раз привлечь внимание Соединенных Штатов и международного сообщества к вопросам освобождения армянских пленных и поиску без вести пропавших», - говорится в анонсе мероприятия.

МВД Армении днем 9 февраля распространило заявление о закрытии автодорог и ограничениях на движение транспорта в центре Еревана в «связи с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса и с целью обеспечения безопасности участников государственных церемониальных мероприятий, запланированных на 9 и 10 февраля в Ереване». «9 февраля с 17:00 до 21:00 часов будет ограничено автодвижение по проспекту Баграмяна и улицы Прошян до пересечения проспекта Баграмяна и улицы Московян. 9 и 10 февраля в разное время будет ограничено движение по улице Абовяна от пересечения улиц Абовяна и Туманяна до площади Республики, по улице Пушкина от пересечения улиц Пушкина и Когбаци до площади Сахарова», - говорится в сообщении ведомства.

Участники акции протеста передали письмо-обращение к вице-президенту США с подписями.

«Наше требование заключается в том, чтобы на встрече с Ильхамом Алиевым, ожидаемой через два дня в Баку, он потребовал у старшего брата (имеется в виду президент Алиев) премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна вернуть всех наших 19 заложников», - заявил участник акции Арман Петросян.

То, что не делает армянская власть, должно делать общество – требовать освобождения армянских пленных и военно-политических руководителей, незаконно удерживаемых в Баку

Бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян сказала на митинге, что «то, что не делает армянская власть, должно делать общество – требовать освобождения армянских пленных и военно-политических руководителей, незаконно удерживаемых в Баку».

«Общественное давление логично, особенно когда в регионе находится высокопоставленный представитель великой державы. Действующие власти Армении не только не проявляют достаточной воли для закрепления вопроса о возвращении пленных в мирном соглашении, но и, по сути, препятствуют этому процессу», - отметила правозащитник.

Депутат фракции «Армения» Артур Хачатрян во время акции призвал Вашингтон «использовать свой авторитет для возвращения 19 армянских пленных из бакинских тюрем и подчеркнул необходимость защиты армянского населения и культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха) и обуздать «варварские действия» Азербайджана, которые угрожают сохранению армянского следа в Арцахе (Нагорном Карабахе)», а также, что «любые шаги по возвращению пленных и защите наследия станут важным гуманитарным шагом к долгосрочному миру и стабильности в регионе».

В своем выступлении на митинге бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что «визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению был бы более результативным, если бы он сопровождался освобождением всех армянских пленных, удерживаемых в Баку, то есть было бы гораздо лучше, если бы он сначала поехал в Баку и привез оттуда в Ереван всех наших соотечественников».

По словам Бегларяна, «армянские пленные фактически являются заложниками и используются в целях политического торга», он подчеркнул, что «руководство США, как сторона, заинтересованная в мире и восстановлении армяно-азербайджанских отношений, имеет возможность предпринять конкретный гуманитарный шаг, который приблизит реальный мир в регионе».

Бегларян призвал вице-президента Вэнса в ходе визита в Баку «четко поставить вопрос немедленного освобождения всех 19 армянских пленных, прояснения судеб пропавших без вести и создания практических механизмов для возвращения народа Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Сотни армянских семей продолжают жить в неопределенности

Ранее, 8 февраля, омбудсмен и бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян и Артак Бегларян направили письмо вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с призывом обратить особое внимание на гуманитарные вопросы в рамках мирного процесса. В начале письма правозащитники отметили, что «сотни армянских семей продолжают жить в неопределенности из-за отсутствия информации о судьбе пропавших без вести во время азербайджанских агрессий 1990, 2020 и 2023 годов, отказ Баку сотрудничать по этому вопросу является одним из ключевых источников региональной напряженности и грубым нарушением прав человека».

«Прочный мир не может быть построен на основе «неизвестных судеб». Мы просим администрацию США взять на себя ведущую роль в следующих вопросах: создать нейтральный, основанный на данных механизм для установления местонахождения и идентификации лиц, пропавших без вести во время боевых действий и взрыва топливного хранилища в Нагорном Карабахе; обеспечить полную прозрачность и сотрудничество азербайджанской стороны в вопросах поиска и репатриации лиц или их останков; взять на себя четкое обязательство рассматривать прояснение судеб пропавших без вести как необходимое условие полноценной реализации региональных проектов», - призвали правозащитники в письме.

В письме отдельно подчеркивается проблема 19 армян, продолжающих находиться в заключение в Баку, и что «их удержание, сопровождаемое сфабрикованными судебными процессами и пожизненными приговорами, является серьезным гуманитарным препятствием на пути к миру».

«Обеспечение свободы этих лиц - самый простой и наиболее эффективный шаг, который Соединенные Штаты могут предпринять, чтобы доказать, что данный мирный процесс основан на справедливости, а не лишь на приспособленчестве. Это самый прямой и кратчайший путь к формированию общественного доверия, необходимого для того, чтобы армянский народ поверил в повестку мира. Без этих базовых гуманитарных шагов региональные инфраструктурные проекты будут лишены общественной основы, необходимой для долгосрочной устойчивости», - отмечается в совместном письме правозащитников.

Председатель парламента Нагорного Карабаха Ашот Даниелян направил открытое письмо вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, призвав Вашингтон «перейти от заявлений к активным действиям по защите прав армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Полномочия карабахского парламента продлены с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика. Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Даниелян напомнил, что «в сентябре 2023 года все армянское население Нагорного Карабаха было насильственно изгнано со своей родной земли в результате блокады, давления и систематического запугивания при отсутствии международных гарантий безопасности», и подчеркнул, что «навязанный силой и демографическими изменениями «мир» не может быть ни устойчивым, ни справедливым».

Даниелян заявил «о необходимости активного участия США и международных структур в вопросе без вести пропавших в ходе карабахского конфликта и освобождения армянских пленных в Азербайджане», добавив, что «игнорирование этих проблем создает опасный прецедент».

Также, председатель парламента Нагорного Карабаха подчеркнул, что «долгосрочный мир в регионе невозможен без привлечения к ответственности за нарушения международного права, восстановления прав перемещенных лиц и создания механизмов их безопасного и добровольного возвращения».