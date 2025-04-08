Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участковые уполномоченные из Ахтубинского района помещены под домашний арест по делу о превышении полномочий. При задержании местного жителя они использовали перцовый баллончик, а затем избили мужчину, предположило следствие.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) расследуется в Ахтубинском районе Астраханской области против двух сотрудников полиции, сообщило сегодня управление Следкома России по Астраханской области.

По версии следствия, в марте 2025 года двое участковых уполномоченных, находясь около одного из домов на улице Астраханской в поселке Верхний Баскунчак, превысив свои должностные полномочия, применили в отношении местного жителя перцовый баллончик, повалили его на землю, надели ему наручники за спиной, после чего начали наносить беспорядочные удары руками и ногами в область туловища и головы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что два инспектора ДПС и бывший полицейский заставили жителя Астрахани собрать коноплю, чтобы сфабриковать в отношении него дело о хранении наркотиков.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.