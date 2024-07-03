Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

03 июля 2024, 15:00

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Освобожден Зураб Лобжанидзе, задержанный силовиками около села Балта в Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии задержан в Южной Осетии около села Балта, об этом уведомлены сопредседатели Женевских дискуссий, сообщила Служба госбезопасности Грузии, не назвав имя и место жительства задержанного.

Гражданин Грузии Зураб Лобжанидзе, который был задержан около села Балта, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, сообщила сегодня Служба госбезопасности страны.

Согласно сообщению, для освобождения Лобжанидзе были задействованы «горячая линия» Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и другие "релевантные инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей".

"Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Ограничения на переход линии разграничения нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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