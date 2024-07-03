Силовики задержали в Южной Осетии гражданина Грузии

03 июля 2024, 11:11

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Гражданин Грузии задержан силовиками у линии разграничения с Южной Осетией, об этом уведомлены сопредседатели Женевских дискуссий, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 29 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики задержали гражданина Грузии у села Дисеви. 14 апреля стало известно о задержании трех граждан Грузии. Суд в Цхинвале обязал их заплатить штраф за незаконное пересечение границы, после чего они были освобождены.

Силовики задержали гражданина Грузии около села Балта Знаурского района Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии, не назвав имя и место жительства задержанного.

"Получив информацию об инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», оперируемую Миссией наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Комитет госбезопасности Южной Осетии, по состоянию на 11.10 мск, не сообщил на своем сайте о задержании этого гражданина Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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