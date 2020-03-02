Аналитики связали акции Кадырова в честь псковских десантников с установками Кремля

02 марта 2020, 21:36

Мероприятия в Чечне в память псковских десантников показывают желание Рамзана Кадырова улучшить отношения с федеральными силовыми структурами, считают опрошенные «Кавказским узлом» политолог Сергей Жаворонков, активист Руслан Кутаев и бывший спецназовец Сергей Гончаров.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в Чечне прошли официальные мероприятия по случаю 20-летия сражения бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ с боевиками. Местные жители в связи с этим обвинили власти в цинизме и предложили увековечивать память не солдат, а мирных жителей, погибших во время чеченской кампании. Следком в годовщину атаки на псковских десантников отчитался о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с боестолкновением близ Улус-Керта.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков.

Мероприятия в Чечне в память псковских десантников никак не связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, а связаны с тем, что кадыровский режим родился на российских штыках, хотя Рамзан Кадыров это и отрицает, отмечает эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

«Рамзан Кадыров пытается изобразить себя как некий компромисс, что вот мы хитрым образом получили настоящую независимость. Естественно, что в официальной идеологии Чечни Басаев, Хаттаб – это шайтаны, как их называет Кадыров. И в этом контексте даже псковских десантников можно вспомнить добрым словом. В этом мероприятии ничего удивительного я не вижу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Жаворонков.

Он считает, что мероприятие в честь псковских десантников – это реверанс Кадырова в сторону силовиков, но это не поможет ему решить все проблемы с ними. «Федеральных силовиков интересует вопрос распределения денег, назначение людей на посты в Чечне, и поэтому конфликт Кадырова с ними неизбежен, так как глава Чечни полагает, что в республике не должно быть никаких независимых от него подразделений федеральных структур, и он методично их ликвидировал на протяжении своего правления. Наивно предполагать, что федеральные силовики забудут про все только благодаря тому, что Кадыров провел мероприятие в честь псковских десантников», - подчеркнул Сергей Жаворонков. Он также добавил, что для федеральных силовиков не был важным визит родственников погибших десантников в Чечню.

Ранее, в марте 2016 года, эксперт по Чечне, директор проекта по Северному Кавказу Международной Кризисной группы и член Совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская (сейчас занимает пост директора Центра анализа и предотвращения конфликтов) в интервью «Кавказскому узлу» заявила, что власть в Чечне держится на штыках федеральных силовиков. «Если их вывести сейчас из Чечни, то режим Кадырова не продержится и недели со всеми своими силовиками, значительная часть которых сразу выйдет из подчинения Рамзану», - отметила тогда Сокирянская. При этом, по ее мнению, с другой стороны, Кадырову хотелось бы, чтобы с территории Чечни были выведены все российские войска, и тогда республика оказалась бы под его контролем. Также Сокирянская указала, что «федералы» не скрывают своего раздражения Кадыровым, так как никогда не забудут, что у них "украли победу", что «Рамзан воевал на стороне боевиков, а теперь купается в роскоши на федеральные деньги». Одним из примеров подтверждения слов Сокирянской может служить ситуация, сложившаяся в апреле 2015 года, когда глава Чечни заявил, что никто не может проводить спецоперации в республике без согласования с местными властями. В противном случае Кадыров разрешил открывать огонь на поражение по участникам спецопераций. Поводом для демарша Кадырова стала спецоперация, проведенная ставропольскими силовиками в Грозном, во время которой был убит находившийся в федеральном розыске Джамбулат Дадаев.

Рамзану Кадырову не важна память псковских десантников, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Чтить память десантников псковских, омских, тульских – не является инициативой Кадырова. По большому счету, ему не важны память этих десантников. Ведь эти десантники, якобы их подвиг – это спущенная администрацией президента России установка для Кадырова. Эту установку выполняют все: власти Чечни и других регионов, руководители силовых структур и родственники десантников», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

По его словам, это не единственное событие в чеченских компаниях, когда память погибших федеральных силовиков культивируется властями Чечни. «Историки разоблачили, сколько мифических праздников, несуществующих героев создали власти республики. Так поступает также власть Путина. Поэтому Кадыров делает то, что делается в Москве. Кроме этого выполняет то, что ему говорят из администрации президента России», - отметил Руслан Кутаев.

Он считает, что мероприятие в честь десантников не поменяет характер отношения федеральных силовиков и Рамзана Кадырова. «Это не его личное предложение - чтить память десантников. Ему сказали, он сделал. Поэтому это не может повлиять на его взаимоотношения с силовиками или Минобороны. То есть он в этом контексте делает то, что вынужден делать любой другой руководитель любой республики Северного Кавказа. Кадыров здесь не исключение. И в этой ситуации у него нет никакой возможности сблизиться с федеральными силовыми структурами», - подчеркнул Руслан Кутаев.

Он также отмечает, что для федеральных силовиков было маловажным присутствие родственников погибших на мероприятиях в Чечне. «Это бы сделано для того, чтобы снять ролик и показать – мол, смотрите, как власть вспоминает десантников», - уверен Кутаев.

Президент ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров, наоборот, считает, что мероприятие в честь погибших десантников вписывается в контекст особого места Дня защитника Отечества 23 февраля в Чечне.

«Чечня – часть России, а не отдельный регион. Если вся страна отмечает этот праздник, то логично, что и в Чечне он должен отмечаться. Об этом, кстати, говорил сам Кадыров у памятника псковским десантникам. А зачем Кадыров чтит память десантников, по моему мнению - так как глава Чечни, будучи Героем России, этим мероприятием отмечает, что десантники тоже совершили героический подвиг, и их надо помнить», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Гончаров.

23 февраля Рамзан Кадыров и другие чеченские чиновники приняли участие в траурной акции, приуроченной к 76-й годовщине начала сталинской депортации вайнахов. Поскольку в Чечне с 2011 года действовал запрет на траурные мероприятия в этот день, непоследовательность руководства республики удивила местных жителей. Легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. По их мнению, на решение провести в этом году 23 февраля митинг повлияло и то, что жертв сталинских репрессий ежегодно поминают жители Чечни и Ингушетии. День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову, который был похоронен 10 мая 2004 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Гончаров уверен, что не менее важно уделять внимание родственникам погибших десантников. «Посещение родственников погибших десантников Чечни и участие в памятных мероприятиях важно как для главы республики, так и для федеральных силовиков. Для самих родственников тоже это важно. Они понимают, что десантники не забыты. Их присутствие в Чечне показывает, что действия боевиков по расколу между русскими и чеченцами провалились. Это также показывают и другие мероприятия, приуроченные к подвигам российских военных в Чечне», - отметил Сергей Гончаров.

Он согласен с мнением, что это мероприятие также связано с желанием Рамзана Кадырова улучшить отношения с российскими федеральными силовиками. «Я соглашусь с этим мнением. Хочется, чтобы эти отношения были не чисто формальными, но немного ближе. В свое время там не было желания, мягко говоря, видеть в Чечне российских военных и правоохранителей. Но мне кажется, сейчас это положение уже исправлено и, надеюсь, подобных инцидентов в будущем не будет», - подчеркнул Сергей Гончаров.

Отметим, увековечивание памяти российских солдат, погибших в чеченских войнах, вызывает недовольство местных жителей. Так, опрошенные "Кавказским узлом" респонденты в Чечне раскритиковали открытие в сентябре 2019 года на военной базе в Грозном монумента "Защитникам России". Кремль стремится героизировать военных, убивавших мирных жителей, заявил по этому поводу Руслан Кутаев.