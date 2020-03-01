Следком в годовщину атаки на псковских десантников отчитался о расследовании

01 марта 2020, 11:46

Следователи вычислили 26 участников атаки на псковских десантников, пятеро из них находятся в розыске. Еще 40 человек подозреваются в причастности к нападению, рапортовал Следственный комитет в 20-ю годовщину тех событий.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в Чечне прошли официальные мероприятия по случаю 20-летия сражения бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ с боевиками. Местные жители в связи с этим обвинили власти в цинизме и предложили увековечивать память не солдат, а мирных жителей, погибших во время чеченской кампании.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков.

В 20-ю годовщину нападения на псковских десантников Следственный комитет отчитался о ходе расследования. Следователи установили причастность 26 человек к нападению, сообщила пресс-служба ведомства.

"Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами", – говорится в сообщении, размещенном 29 февраля на сайте комитета.

Среди осужденных – гражданин Ливии Сулейман Ухейда, который, по данным следствия, был заместителем Хаттаба, и гражданин Украины Александр Малофеев, который "был добровольцем из числа украинских националистов", напомнили следователи.

Сулейман Ухейда был приговорен в августе 2016 года к 14 годам лишения свободы. Александр Малофеев в сентябре 2015 года был осужден на 24,5 года колонии, суд также обязал его выплатить 41 миллион рублей в качестве компенсации семьям потерпевших.

"Расследование продолжается и сегодня. По уголовному делу принимаются активные меры для установления других участников банды. На причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств", – говорится в пресс-релизе СКР.

Следственный комитет также опубликовал на своем YouTube-канале видеосюжет, озаглавленный "Легендарная шестая рота", в котором обнародовал фрагмент показаний осужденного Тамбия Хубиева о событиях 20-летней давности.

Тамбий Хубиев в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному лишению свободы за участие в двух чеченских кампаниях на стороне боевиков. В 2016 году Шатойский райсуд добавил Хубиеву 13 лет к пожизненному сроку, признав его участником атаки на псковских десантников.

"У групп (боевиков) были разные задачи атаковать – одних прямо "в лоб", других с фланга. Я сам вошел в одну из этих групп, произвел несколько выстрелов, а когда началась ответная стрельба, немного испугался, отошел назад, спрятался и дальше наблюдал за боем уже из укрытия", – говорит на видео Тамбий Хубиев.

Псковских десантников "не раз сравнивали с панфиловцами и защитниками Брестской крепости, но и виновных не перестают искать и наказывать", и расследование продолжится "до тех пор, пока не будет доказана вина последнего убийцы", заверили авторы видеосюжета Следкома.

Напомним, что Тамбий Хубиев выступает в качестве свидетеля обвинения по делу грозненцев Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, задержанных в 2018 году по обвинению в нападении на псковских десантников. Хубиев рассказал о знакомстве с подсудимыми только после того, как его об этом попросили следователи, а на опознание ему были представлены их старые фото, указали в январе 2020 года адвокаты.

Братья Дудиева и Донашева 7 февраля в видеообращении к главе Чечни поклялись на Коране в невиновности своих родственников и попросили заступиться за них. Рамзан Кадыров не заинтересован в том, чтобы вмешиваться в ход следствия, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.