Жителей Чечни возмутили мероприятия в честь погибших псковских десантников

29 февраля 2020, 12:08

По случаю 20-летия сражения 6 роты Псковской дивизии ВДВ с боевиками в Чечне прошли мероприятия с участием Рамзана Кадырова. Местные жители обвинили власти в цинизме и предложили увековечивать память жертв войны, а не солдат.

Как писал "Кавказский узел", увековечивание памяти российских солдат, погибших в чеченских войнах, вызывает недовольство местных жителей. Так, опрошенные "Кавказским узлом" респонденты в Чечне раскритиковали открытие в сентябре 2019 года на военной базе в Грозном монумента "Защитникам России". Кремль стремится героизировать военных, убивавших мирных жителей, заявил по этому поводу президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Европейский суд по правам человека неоднократно вставал на сторону родных жителей Чечни, требовавших компенсаций за действия российских силовиков в ходе контртеррористической операции. Так, в январе Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 80 тысяч евро компенсации родственникам 20 уроженцев республик Северного Кавказа, похищенных в 2000-2006 годах.

28 февраля в Грозном и Шатойском районе Чечни прошли мероприятия в память о военнослужащих 6-й роты подразделения Псковской дивизии ВДВ, погибших в бою с отрядом боевиков Басаева и Хаттаба в 2000 году. В них приняли участие глава республики Рамзан Кадыров, родственники погибших десантников, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместителя командующего ВДВ генерал Виктор Купчишин, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

"Состоялось возложение цветов к мемориалу памяти первого президента нашей республики Ахмата-хаджи Кадырова. Также гости и участники мероприятия почтили память героев на улице в Старопромысловском районе, названной в их честь, и побывали в Шатойском районе, где у села Улус-Керт в 2017 году установлен Поклонный крест. Родственники десантников выразили благодарность руководству и народу нашей республики за сохранение памяти об их подвиге", - рассказал чиновник.

До февраля 2008 года улица Псковских десантников в Старопромысловском районе Грозного называлась Жигулевской. И переименование улицы, и установка памятника на месте боя вызывали недовольство местных жителей.

Жительница Грозного Залина назвала мероприятия "верхом цинизма". "Привозить сюда родственников этих десантников и устраивать по ним какой-то траур - это верх цинизма, как и решение назвать улицу в их честь, и поставить крест на месте, где они были убиты. Это детям можно рассказывать сказки о том, как добрые "федералы" освобождали чеченский народ от злых боевиков. Что происходило на самом деле, все здесь живущие хорошо знают и помнят, как и то, какие зверства здесь творили военные", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Этими мероприятиями власти Чечни хотят угодить федеральному центру, заявил еще один житель Чечни, не пожелавший назвать своего имени. "Меня вчера приглашали поучаствовать в этих мероприятиях, но я отказался. Я не стал и не считаю героями военных, которые пришли сюда нас убивать. Если Чечню того периода признавать независимым государством, то они, получается были оккупантами. Если же считать, что республика была частью Российской Федерации, тогда это была гражданская война, и опять же военные, в том числе и эти самые десантники, воевали с собственным народом. А то, что сегодня делает наша власть, - это всего лишь попытка угодить федеральному центру, и ничего больше. Для меня лично что боевики Хаттаба и Басаева, что псковские десантники - это в первую очередь те, по чьей вине погибли ни в чем не повинные люди", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в бой в Чечне с крупным отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, из числа членов вооруженного подполья были убиты 370 человек.

Нужно увековечивать память жертв войны, а не солдат, полагает грозненец с историческим образованием, Салавди. "Зимой 2000 года мы находились в Шатойском районе как беженцы. Хорошо помню и бомбежки, и обстрелы, и гибель людей, и все остальное. Тогда я и подумать не мог, что придет время, когда у нас будут славить тех. кто имел к этому отношение. Это просто кощунство и издевательство над памятью безвинных жертв этой войны – женщин, стариков и детей. Почему им никто у нас не ставит памятники и не проводит траур? Хотел бы внести свое предложение по этому поводу нашему и федеральному руководству. Поставьте в Москве, на Поклонной горе большой чурт (надмогильный памятник. - Прим. "Кавказского узла") мирным жителям Чечни, убитым за последние две войны. Вот это будет справедливо", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного.

Публикация о мероприятиях по случаю 20-летия гибели псковских десантников, размещенная на странице ЧГТРК "Грозный" в соцсети Instagram, к 12.08 мск 29 февраля собрала 24,4 тысячи просмотров и 54 комментария. У паблика 648 тысяч подписчиков.

"Просто позор, слов нет", - написал ___nochnoy___kvartal___. "Если бы они не пришли нас убивать, и делать было бы нечего", - перевел корреспондент "Кавказского узла" написанный по-чеченски комментарий пользователя salli0607. "Это самый величайший позор, что они отмечают дни, когда они нас убивали сотнями", - раскритиковал мероприятия olimpiski_1980. "Вы забыли об убитых ими наших безвинных людях?" - обратился к участникам мероприятий sobar61.

Пользователи mir.rozz и sajkhan_95 отметили, что шокированы информацией о мероприятиях.

"Если бы в России поставили памятник немецким десантникам Вермахта, им бы понравилось?" - задал вопрос imam_shafi_05а.