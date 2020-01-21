ЕСПЧ назначил 1,6 миллиона евро семьям пропавших на Северном Кавказе

21 января 2020, 16:38

Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 80 тысяч евро компенсации родственникам 20 уроженцев республик Северного Кавказа, похищенных в 2000-2006 годах.

Как писал "Кавказский узел", с 2001 года Европейский суд по правам человека вынес более 250 решений по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии, рассказали 8 марта 2019 года юристы проекта "Правовая инициатива" и ингушского отделения ПЦ "Мемориал".

Сегодня Европейский суд по правам человека вынес объединённые решения, в которых признал власти России ответственными за похищение и вероятную гибель 20 жителей Северного Кавказа в 2000-2006 годах и за нерасследование этих преступлений. Родственникам этих людей ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда на сумму 1,6 миллиона евро (по 80 тысяч евро за одного пропавшего человека), сообщает пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"ЕСПЧ установил, что в отношении всех заявителей нарушены статьи 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В отношении некоторых заявителей также найдено нарушение статей 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Интересы заявителей по делам о похищении шестерых мужчин («Саидова против России», «Махаури против России» и «Пацуев и другие против России») представляли юристы Правозащитного центра «Мемориал». В частности, жительница Махачкалы Хатимат Саидова в 2009 году обратилась в ЕСПЧ в связи с исчезновением ее сына Салиха Саидова в 2005 году.

Салиха Саидова тогда задержали в Москве по подозрению в причастности к террористической деятельности и доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью дагестанского МВД в Махачкале, а затем - в грозненское оперативно-розыскное бюро. "После этого Салих исчез. То, что Саидова действительно задержали силовики, подтверждают люди, которых задерживали вместе с ним, а потом отпустили. Кроме того, доказательства родные получили из официальных документов. [...] Тем не менее, позже власти стали отрицать факт задержания Саидова. В связи с исчезновением Салиха было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство человека). Виновные не найдены", - говорится в сообщении "Мемориала".

Еще одну жалобу подала в 2010 году жительница Ингушетии Зелимат Махаури, указав, что 6 июля 2006 года вооружённые люди забрали ее сына Сухрапа Махаури из его дома в станице Нестеровская. "Обыскав дом, силовики насильно увезли Сухрапа. Свидетелями этому стали мать Махаури и другие родные, жившие в том же доме. После этого Сухрап исчез. 21 августа 2006 года по заявлению Зелимат было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). [...] Расследование дела приостанавливалось много раз, виновные не найдены. Зелимат жаловалась на то, что расследование не проводится, но результата не добилась", - сообщили правозащитники.

Кроме того, ЕСПЧ вынес решение по жалобе на похищение в 2003 году четырех жителей Ингушетии - Адама Пацуева, Ибрагима Идигова, Салама Керимова и Лом-Али Шаипова, сообщил "Мемориал".

Об обстоятельствах похищения Пацуева, Идигова, Керимова и Шаипова можно прочитать в материале "Конвейер насилия. Нарушения прав человека в ходе проведения контртеррористических операций в Республике Ингушетия", опубликованном на "Кавказском узле".

Расследование похищения этих четырех мужчин "приостанавливалось много раз", уточнили правозащитники. "29 июня 2010 года Сунженский районный суд признал приостановку расследования незаконной, поскольку по делу не были проведены необходимые следственные действия, в частности, не были допрошены все свидетели происшествия. Однако и после решения суда расследование осталось неэффективным", - говорится в публикации.