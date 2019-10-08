ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни

08 октября 2019, 20:20

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу «Хакимова и другие против России», обязав российские власти выплатить компенсации родственникам семи пропавших без вести жителей Чечни.

Решение ЕСПЧ по делу «Хакимова и другие против России» опубликовано сегодня на сайте суда. В деле идет о семи мужчинах, которые в 2000-2003 годах были задержаны силовиками, после чего родные больше их никогда не видели.

ЕСПЧ нашел в деле нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу) и 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека. Общая сумма присужденной компенсации заявителям составила более 589,5 тысячи евро, 540 тысяч евро из которых – моральный ущерб. Интересы родственников в ЕСПЧ, как указано в решении суда, представляли организации «Правовая инициатива» и «Матери Чечни», а также адвокаты Т. Шамсудинов и А. Магомедов.

В одной из жалоб, которая вошла в дело «Хакимова и другие против России», события произошли в Чечне 31 марта 2002 года. Алви Джанхотова схватили военные в собственном доме в селе Чири-Юрт, вывели на улицу и увезли в неизвестном направлении. Родственники указали в своем обращении к суду, что через три дня после похищения военнослужащие привезли Алви в Чири-Юрт на микроавтобусе и провели обыск квартиры, но ничего не нашли. После обыска его снова забрали и больше родственникам ничего о нем не было известно, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте организации «Правовая инициатива». Жалобу на похищение Джанхотова готовили юристы «Правовой инициативы», указано в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня же ЕСПЧ обнародовал еще одно решение, в котором постановил выплатить 400 тысяч евро компенсаций родственникам пяти уроженцев Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии, похищенных в 2007-2011 годах.