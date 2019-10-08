ЕСПЧ назначил 400 тысяч евро компенсаций семьям пропавших на Северном Кавказе

08 октября 2019, 13:00

Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 80 тысяч евро родственникам пяти уроженцев Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии, похищенных в 2007-2001 годах.

ЕСПЧ сегодня вынес постановление по делу «Накани и другие против России», в котором объединил жалобы на исчезновение пяти человек - Ибрагима Газдиева, Хамзата Дзейтова, Георгия Накани, Саида Сигаури и Магомеда Рашидова - в разных республиках Северного Кавказа в 2007-2011 годах, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Уголовные дела о похищениях этих людей приостановлены «в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих обвинению». ЕСПЧ признал российские власти ответственными за похищение и вероятную гибель этих пяти человек и за неэффективное расследование этих похищений.

Суд признал нарушения статей 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении всех заявителей. "В отношении Накани, Газдиева и Сигаури признано также нарушение статьи 3 (запрет пыток и жестокого обращения) в связи с моральными страданиями родственников и реакцией на них властей. В отношении Сигаури признано нарушение статьи 13 (право на эффективные средства правовой защиты) в сочетании со статьёй 3", - говорится в сообщении на сайте "Мемориала".

Родственникам каждого похищенного ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч евро. Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального вреда и судебных расходов, всего присуждено 432,5 тысячи евро, сообщил Правозащитный центр, который совместно с Европейским центром защиты прав человека представлял интересы родственников Газдиева, Дзейтова, Накани и Сигаури.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний владелец магазина стройматериалов Ибрагим Газдиев был похищен вооруженными людьми в августе 2007 года в центре Карабулака. Прокуратура города возбудила дело о похищении Газдиева.

21-летний житель Кабардино-Балкарии Георгий Накани был похищен в декабре 2009 года людьми, которые поджидали молодого человека около его дома. В 2012 году его родственница приняла участие в митинге "Матерей КБР в защиту прав и свобод граждан".

Хамзат Дзейтов, ранее судимый по делу о причастности к боевикам, 7 июля 2009 года вышел на работу из своего дома в станице Ассиновской, но не появился ни на работе, ни дома. Его отец, Ахмед Дзейтов, утверждал, что молодого человека "забрали силовики".

Уроженец Ингушетии Саид Сигаури, студент исторического факультета Грозненского университета, 2 марта 2011 года ушел в университет и не вернулся. Вечером того же дня он сообщил родственникам по телефону, что находится в отделе силовой структуры, и просил "сделать что-нибудь для его спасения". Родственники Саида обращались в этот отдел, но им сообщили, что молодого человека у них нет.

Житель дагестанского села Губден Магомед Рашидов был похищен в ночь на 25 декабря 2009 года вооруженными людьми, которые ворвались в дом Рашидова, говорится в докладе "Механизмы безнаказанности на Северном Кавказе (2009-2010 гг.) – как они работают?", размещенном на сайте "Мемориала".

Напомним, что с 2001 года Европейский суд по правам человека вынес более 250 решений по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии, рассказали 8 марта 2019 года юристы проекта "Правовая инициатива" и ингушского отделения ПЦ "Мемориал".