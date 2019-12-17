ЕСПЧ назначил компенсацию матери пропавшего жителя Чечни

17 декабря 2019, 14:41

Российские следователи не проверили заявления родных Хусейна Бадургова, что к его исчезновению в Грозном причастны власти, постановил сегодня Европейский суд по правам человека, признавший расследование неэффективным. Матери Будургова присуждена компенсация в 26 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", 25-летний житель Чечни Хусейн Бадургов пропал в Грозном при невыясненных обстоятельствах в июле 2012 года. Следствие не установило подозреваемых. Жалоба по этому делу была подана в ЕСПЧ в 2016 году. В 2018 году суд задавал властям России вопросы по этому делу.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь и эффективное расследование. Матери пропавшего, Маднят Дышнеевой, назначена компенсация в 26 тысяч евро, перевел "Кавказский узел" решение, опубликованное на сайте суда.

Родственники Бадургова с самого начала расследования указывали на возможную причастность к его исчезновению представителей властей, подчеркнула юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. "Однако следственные органы так и не предприняли никаких действенных мер по проверке этой информации. Также суд отметил, что следователи игнорировали предписания вышестоящего руководства по делу, не выполняя элементарных следственных действий. Поэтому проведенное на национальном уровне расследование было ожидаемо признано неэффективным", - приводится комментарий Вансловой в сегодняшней публикации на сайте Комитета против пыток.

Хусейн Бадургов пропал вскоре после того, как вместе с молодой женой и семимесячной дочкой переехал в Чечню из Ингушетии. В день исчезновения он разговаривал по телефону со своей сестрой, рассказывая об итогах собеседования с работодателем. Связь прервалась, когда к Бадургову обратился человек, личность которого следствие так и не установило. Бадургов не найден до сих пор.

Дело об исчезновении Бадургова было возбуждено только через два месяца после того, как родственники подали заявление в полицию, причем расследование несколько раз приостанавливалось. Не были допрошены все возможные свидетели по делу, не были установлены и допрошены в качестве свидетелей абоненты, осуществлявшие телефонные переговоры с Бадурговым, не было установлено, находился ли Бадургов на территории Ингушетии в день исчезновения, говорится в сообщении Комитета против пыток.

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