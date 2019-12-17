Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

17 декабря 2019, 14:41

ЕСПЧ назначил компенсацию матери пропавшего жителя Чечни

Российские следователи не проверили заявления родных Хусейна Бадургова, что к его исчезновению в Грозном причастны власти, постановил сегодня Европейский суд по правам человека, признавший расследование неэффективным. Матери Будургова присуждена компенсация в 26 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", 25-летний житель Чечни Хусейн Бадургов пропал в Грозном при невыясненных обстоятельствах в июле 2012 года. Следствие не установило подозреваемых. Жалоба по этому делу была подана в ЕСПЧ в 2016 году. В 2018 году суд задавал властям России вопросы по этому делу.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь и эффективное расследование. Матери пропавшего, Маднят Дышнеевой, назначена компенсация в 26 тысяч евро, перевел "Кавказский узел" решение, опубликованное на сайте суда.

Родственники Бадургова с самого начала расследования указывали на возможную причастность к его исчезновению представителей властей, подчеркнула юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. "Однако следственные органы так и не предприняли никаких действенных мер по проверке этой информации. Также суд отметил, что следователи игнорировали предписания вышестоящего руководства по делу, не выполняя элементарных следственных действий. Поэтому проведенное на национальном уровне расследование было ожидаемо признано неэффективным", - приводится комментарий Вансловой в сегодняшней публикации на сайте Комитета против пыток.

Хусейн Бадургов пропал вскоре после того, как вместе с молодой женой и семимесячной дочкой переехал в Чечню из Ингушетии. В день исчезновения он разговаривал по телефону со своей сестрой, рассказывая об итогах собеседования с работодателем. Связь прервалась, когда к Бадургову обратился человек, личность которого следствие так и не установило. Бадургов не найден до сих пор.

Дело об исчезновении Бадургова было возбуждено только через два месяца после того, как родственники подали заявление в полицию, причем расследование несколько раз приостанавливалось. Не были допрошены все возможные свидетели по делу, не были установлены и допрошены в качестве свидетелей абоненты, осуществлявшие телефонные переговоры с Бадурговым, не было установлено, находился ли Бадургов на территории Ингушетии в день исчезновения, говорится в сообщении Комитета против пыток.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике взрывов, обстрелов и похищений.

Примечание:

"Матери убитых в Чечне дагестанцев заявили о свидетелях их похищения", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Прокуратура Чечни заявила о нарушениях в уголовном деле о нападении на силовиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 декабря 2019, 15:39

17 декабря 2019, 13:45

  • Жители Лермонтова потребовали отставки мэра

    Около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода вышли сегодня в Лермонтове на митинг с требованием об отставке главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя.

17 декабря 2019, 13:26

  • 9 Критики Сокурова подчеркнули отношение чеченских властей к свободе слова

    Деятели культуры и искусства, такие, как режиссер Александр Сокуров, раскритикованный в Чечне за слова о соответствии Рамзана Кадырова званию Героя России, должны публично озвучивать свое отношение к спорным политическим и социальным вопросам, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова.

17 декабря 2019, 12:56

17 декабря 2019, 11:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи