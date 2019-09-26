Открытие памятника "Защитникам России" встретило критику в Чечне

26 сентября 2019, 18:32

Устанавливать в Ханкале памятник участникам чеченских войн некорректно по отношению к жителям республики, потерявшим своих близких, считают опрошенные "Кавказским узлом" респонденты в Чечне. Кремль стремится героизировать военных, убивавших мирных жителей, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Открытие 23 сентября на военной базе в Грозном монумента "Защитникам России" было приурочено к празднованию 20-летия со дня формирования Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе. На плиту, установленную рядом со скульптурой солдата, нанесены изображение колонны военных на фоне гор и надпись "Храните память о защитниках России, они отдали за нее самое дорогое – жизнь…"

В торжествах приняли участие командующий Росгвардией Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на новостной выпуск ЧГТРК "Грозный" от 23 сентября.

Руслан Кутаев: героизация "федералов" обречена

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев расценил установку памятника как элемент кремлевской пропаганды. "Местные чеченские власти являются всего лишь винтиком [в руках] Москвы. Установкой этого памятника пытаются героизировать тех, кто убивал мирных людей, женщин и детей. Они надеются, что если будет такая пропаганда, то через несколько поколений народ забудет, что было в действительности", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его мнению, такая пропаганда обречена на провал. "Даже тогда, когда не было СМИ и интернета, когда информация в аулы доходила в течение нескольких месяцев - даже тогда люди помнили жестокость военных. Поэтому я абсолютно убежден, что и сейчас ничего не получится у них. Но для власти главное что-то делать, а какой будет результат, они не задумываются", - отметил Кутаев.

При этом Кутаев не считает, что памятник установлен в ответ на решения ЕСПЧ по искам жителей Чечни. "То, что происходит в Грозном, не стоит противопоставлять тому, что происходит в ЕСПЧ. Это отдельные процессы", - сказал он.

Европейский суд по правам человека неоднократно вставал на сторону родных жителей Чечни, требовавших компенсаций за действия российских силовиков в ходе контртеррористической операции. Так, 24 сентября ЕСПЧ вынес решения сразу по трем таким делам. По делу "Байсултанова и другие против России" родственникам 10 пропавших без вести жителей Чечни было присуждено 920 тысяч евро, по делу "Ганатова и другие против России", в котором говорится об исчезновении 12 жителей Чечни и Ингушетии после задержания, присуждено более миллиона евро, а по делу "Исраиловы и другие против России" родственникам шести похищенных силовиками жителей Чечни и Ингушетии назначено 528,85 тысячи евро.

Жители Чечни недовольны установкой монумента

Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители негативно отнеслись к открытию памятника. "Устанавливать памятник под названием «Защитникам России» с демонстрацией этого действа на республиканском телеканале - не совсем правильный шаг, по моему разумению. Это очередной раздражитель для большинства населения. Что здесь творили военные из Объединенной группировки в конце 1999-го - начале 2000-х, людям рассказывать не надо", - заявила активистка Фатима.

"20 лет назад началась вторая военная кампания, унесшая жизни десятков тысяч жителей Чечни, и устраивать какие-то торжества по этому поводу, да еще открывать памятник под громким названием «Защитникам России», мягко говоря, не совсем корректно. В республике практически нет ни одной семьи, которая во время войны не потеряла бы родных, близких, соседей, знакомых или односельчан. Люди в большинстве своем негативно относятся к такого рода вещам, как переименование улиц в честь воевавших здесь военных или установка им памятников", - сказал чеченский активист Асланбек.

Другая местная жительница, Залина, не считает отношение к "федералам" исключительно негативным, но также высказалась против монумента. "Отношение к военным в начале 2000-х и сейчас в нашей республике совершенно разное. Тогда их ненавидели и боялись, а сегодня ни того, ни другого уже нет - отношение к ним я бы назвала нейтральным. Тем не менее, ставить им здесь памятники я считаю неправильным. Это лишнее напоминание о произшедшей трагедии", - сказала жительница Чечни.

Участников военных кампаний в Чечне нельзя считать защитниками родины, поскольку это внутренний конфликт, указал грозненец Идрис, историк по образованию. "Ни один военный, что здесь воевал, не является для меня ни защитником Родины, ни героем. Как можно называть героем человека, который воюет против собственного народа, раз уж Чечня является частью России? Зачем им ставить здесь памятники и называть улицы их именами? Из всех российских военных я уважаю только несколько человек: это генерал Руслан Аушев, который всегда выступал против ввода войск, генерал Александр Лебедь, остановивший войну, и генерал Лев Рохлин, который отказался от звания Героя России, назвав события в Чечне гражданской войной и бедой России. Таким военным надо ставить памятники, а не тем, кто бездумно выполнял преступные приказы и виновен в гибели мирных жителей", - заявил житель Грозного.

Грозненский студент Ислам считает, что лучше было бы увековечить память погибших мирных жителей. "У нас улицы называют именами воевавших здесь генералов и военных, в Улус-Керте на месте гибели роты десантников громадный крест установили, сейчас вот в Ханкале новый памятник военным открыли. Почему бы не открыть монумент, стелу или что-то еще в память о мирных жителях, погибших за две войны в Чечне? Это было бы справедливое и правильное решение. Ведь именно мирных граждан у нас здесь погибло больше, чем военных или боевиков. Вот им и нужно поставить памятник в центре Грозного", - сказал студент, добавив, что во время вооруженного конфликта в Чечне погибли 14 его близких родственников.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Новый монумент продолжил увековечивание памяти "федералов"

Напомним, что в мае жители Чечни раскритиковали установку на пьедестале в центре Шали танка Т-72, который они восприняли как неприятное напоминание о двух военных кампаниях в Чечне. Ранее, в 2008 году, мэр столицы Чечни Муслим Хучиев подписал распоряжение о переименовании улицы Краснознаменной в улицу имени Геннадия Трошева, командующего Объединенной группировкой сил Министерства обороны России в период Первой чеченской войны, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Трошеве.

Возмутило часть жителей Чечни и переименование в феврале 2008 года улицы Жигулевской в Старопромысловском районе Грозного в улицу Псковских десантников, а также установка в 2017 году памятника на месте, где произошел бой между десантниками Псковской дивизии и вооруженной группой под руководством Хаттаба. В том же 2008 году Рамзан Кадыров своим указом переименовал расположенный в центре Грозного проспект Победы в проспект имени Владимира Путина. Часть населения республики восприняла тогда этот шаг как оскорбление.